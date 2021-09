Óscar Jiménez

León.- Tras cierre del hotel La Estancia, extrabajadores claman “justicia laboral”, pues aseguran que los corrieron sin liquidación.

Un grupo de extrabajadores del Hotel La Estancia en León, denunciaron que han sido víctimas de injusticia laboral, pues desde el cierre se les despidió, pero sin liquidación ni prestaciones de por medio.

Este día, el grupo de trabajadores afectados, aproximadamente más de 40, fueron avisados de la posibilidad de ir a huelga y hacer evidente la situación. Sin embargo, esto no procedió debido a que a las afueras del Hotel La Estancia no se presentó el 51 por ciento requerido para continuar con dicho proceso.

Entre los asistentes se encontró Flavio Mendoza, quien fuera hasta 2018 secretario general del sindicato de trabajadores, él y un grupo de personas fueron despedidas desde entonces con la premisa de que al cabo de un tiempo se les daría la suma económica que respaldara sus años como colaboradores del recinto, pero no fue así.

“Literalmente nos echaron, no nos liquidaron”, dijo Flavio, quien explicó que luego de esa situación, se entró a litigio, pero no ha existido una resolución desde entonces, “Luego se usó el pretexto de la pandemia y ya no pudieron abrir, pero el gerente general cobró los sueldos y no se los entregó al personal, sino que se los embolsó”.

Luego de aquel grupo, un segundo fue despedido en el último año, a raíz del impacto de la pandemia de coronavirus. A ellos también se les pidió que esperaran para poder tener sus respectivas liquidaciones, pero tampoco han recibido el beneficio del trabajo a pesar del diálogo que se intentó entablar.

Entre ellos destaca el caso de Jaime Rivera, jefe de decoración y jardinería del hotel, quien señaló que solo en ese grupo se encuentran 35 personas con un proceso legal abierto ante las juntas de conciliación y arbitraje, pero no se les ha dado respuesta desde hace más de un año.

“No nos han apoyado como trabajadores, nos dan largas y es algo de parte del gobierno que no quiera huelgas, pero el problema es que tampoco protegen nuestros derechos. Nos tuvieron trabajando aquí con puras mentiras de que nos iban a pagar y nada, al final nosotros tratábamos de cuidar la fuente de trabajo, pero nada”, señaló.

Actualmente el hotel luce abandonado y descuidado, pues incluso se ha desprendido una parte del techo de la entrada principal, aunque guardias de seguridad custodian la parte trasera del mismo. De igual manera, desde hace un par de semanas se ha enmallado la parte frontal para evitar confrontaciones y la presencia del personal afectado.

