Excusa alcaldesa la cifra sobre homicidios

La mandataria de Santiago Maravatío, Laura Chávez, asegura que a descomposición del tejido social se da en el hogar; el municipio tiene la tasa más alta en homicidios de acuerdo a los informes

Luz Zárate

Celaya.- La alcaldesa de Santiago Maravatío, Laura Chávez López, afirmó que si su municipio tiene la incidencia más alta en homicidios de todo el estado, es debido a la cantidad de habitantes, pues hay otras ciudades con más homicidios pero también existe más población.

“Estamos en ese número por el número de habitantes, porque en las ciudades grandes hay más, es algo a nivel nacional” aseguró

Lo único que me queda claro es que es la descomposición del tejido social que se da en el hogar” Laura Chávez López, alcaldesa

Santiago Maravatío cerró el primer semestre del año como el municipio más peligroso de Guanajuato, al alcanzar una tasa de 132 asesinatos por cada 100 mil habitantes, revela la más reciente actualización estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esto significa que Santiago Maravatío superó por más del doble el promedio de crímenes fatales ocurridos en el municipio con la segunda mayor incidencia –Cortazar, con 60.4 asesinatos por cada 100 mil—; o equivale a más de cinco veces la tasa de Irapuato (25.2), más de seis veces la de Celaya (20.2), y 13 veces más que la de León (10.1).

La alcaldesa señaló que en muchos de los homicidios que han ocurrido en Santiago Maravatío, sólo van a tirar los cuerpos ahí o ya sólo les dan ahí el tiro de gracia.

“Vienen y los tiran aquí, o los ejecutan, o les dan el tiro de gracia aquí. ¿Quién?, sabrá Dios, me supongo que se presta el municipio para ello, no estamos a pie de carretera estamos un poco escondidos, esto no sucedía así antes, yo alcancé a estar bien en un inicio de la administración, esto sucedió a partir del primero de septiembre del 2017 nunca se me olvidará esa fecha… La gente sabe que es gente de fuera, sí han ejecutado a alguien de aquí, pero es contado el que ejecutan y que es de aquí, sólo vienen a dejarlos aquí, yo le he dicho a la gente que no podemos crear una situación de pánico o psicosis mayor”, señaló.

Santiago Maravatío contabilizó nueve asesinatos en el periodo enero-junio, al tratarse de un municipio con apenas 6 mil 824 habitantes, se catapultó a la primera posición con una tasa de criminalidad superior al resto de los municipios del corredor industrial y la región Laja-Bajío.

