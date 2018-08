Exculpan a consejera electoral por agraviar Rosalinda Figueroa

La ahora titular de la Junta Ejecutiva Regional del IEEG dio a conocer que al no estar conforme con resolución del proceso, presentó el recurso de impugnación el lunes pasado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Contraloría Interna del IEEG consideró como no graves las faltas cometidas por la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero en agravio de Rosalinda Figueroa Torres, por lo que ésta impugnó y el caso se turnó a la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Así lo conformó Rosalinda Figueroa quien señaló que el jueves 2 de agosto fue notificada de la resolución tomada por la Contraloría Interna y al no estar conforme con ello, presentó el recurso de impugnación el lunes pasado, esto pese a que el jueves, Iliana Catalina Arreola declaró a correo que se estaba en espera de que la agraviada presentara algún recurso de inconformidad, cuando ésta ya lo había hecho tres días antes.

Según lo denunció Rosalinda Figueroa Torres el 25 de junio, el 30 de mayo en una cena a la que fue invitada por el consejero electoral Antonio Ortiz, Beatriz Tovar quien ya se encontraba alcoholizada le dio una cachetada y además la agredió verbalmente al decirle que era “una lagartona y una pendeja”.

Pese a ello, la ahora titular de la Junta Ejecutiva Regional manifestó que “ellos calificaron las faltas de Beatriz como no graves, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces presenté mi escrito de inconformidad donde cito algunos artículos que dicen que la falta no es no grave”; se trata de los artículos 57, 63 –a reserva de conocer la declaración de la consejera electoral, pues ésta no se ha tomado dijo, y el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Y agregó “la resolución de ellos (del Órgano de Control) fue como no grave y yo considero que si es grave (…) lo único que me dijeron en el Órgano Interno de Control es que iban a turnarlo al Tribunal).

“La culpan sus compañeros”

Afirmó que tras la denuncia hecha de manera pública contra Beatriz Tovar y los datos personales que se vertieron después de que la consejera electoral negara los hechos pero asegurara que solo conocía a Rosalinda Figueroa por ser la presidenta del consejo distrital de Valle de Santiago y por ser novia del consejero Antonio Ortiz, sus compañeros del consejo (ya disuelto) presentaron una carta al consejo general en donde la culpaban de lo ocurrido y mencionaban incluso su reputación.

“Por parte de mi consejo distrital de Valle, los consejeros metieron un escrito al consejo general diciendo que ellos se deslindaban de todo lo que estaba pasando, diciendo que estaba en juego su honorabilidad y su reputación y que esperaban que actos como este no volvieran a suceder de mi parte (…) al parecer de ellos es mi culpa y como que decían que su consejo distrital tenía al frente como presidenta a alguien que no tenía buena reputación era más bien de lo que se quejaban en su escrito”.

La agraviada señaló que el consejo general envió a una persona a hablar con los consejeros, el cual se puso de su lado y les dijo que a los integrantes del consejo distrital que nada tenía que ver su vida personal con los asuntos electorales.

Finalmente calificó la actuación del consejo general IEEG como neutral, pues aseguró que nadie ha hablado con ella ni de forma positiva o negativa; no obstante afirmó que llegará hasta las últimas consecuencias en el caso.

“Nadie ha venido a hablar conmigo, no sé qué postura tengan, yo creo que ni ellos saben, como el Órgano de Control no ha dicho qué declararon los demás ese día, los que estaban ahí, pues yo creo que no se quieren arriesgar a ponerse de mi lado o ponerse del lado de Beatriz”, concluyó.

