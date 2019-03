Exasesor legislativo rechaza acusaciones

Asegura Óscar Aguayo que ni él ni su excolega Emiliano Cruz tomaron recursos de Morena y que no es culpable de cometer fraude o de robar dinero destinado a apoyos sociales

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El regidor capitalino Óscar Aguayo afirma que él no es culpable de ningún delito y que nunca se declararía de esa forma, porque no cometió fraude y no robó dinero destinado a apoyos sociales de la fracción parlamentaria de Morena, durante en la pasada Legislatura.

Lo anterior, luego de que su excompañero asesor del exdiputado local David Alejandro Landeros, Emiliano Cruz Segoviano, fuera sentenciado por el delito de fraude y por tanto deberá permanecer en prisión.

Tras recordar que su proceso penal está detenido, el edil de la ciudad capital refirió que “yo estoy confiado en mi situación; yo tendré un mejor resultado que mi compañero, que entiendo pues que Emiliano se declaró culpable ante un juez”.

“Desconozco por qué lo haya hecho, y derivado de esa confusión sé que resultó la sentencia en su contra”, agregó.

“Soy inocente”

“Yo soy inocente y nunca voy a declarar una culpabilidad ante ninguna autoridad como lo hizo Emiliano (…). Yo no voy a tener ese desenlace, y te repito yo no voy a aceptar algo que no pasó, o sea, no voy a aceptar mi culpabilidad porque soy inocente”.

Y agregó: “Entiendo que a Emiliano se le acusó por un fraude de 234 mil pesos. En mi situación todavía no hay una imputación como tal, no hay una cifra exacta, pero fue algo que no ocurrió porque el que manejaba las partidas y el recurso en todo caso siempre fue Landeros”.

Por ello, lamentó que su excompañero exasesor se haya declarado culpable, pues aseguró que no existían elementos para ello y que incluso lo ha estado buscando para conocer los motivos por los cuales aceptó su culpabilidad, además consideró que de haber optado por un juicio Emiliano Cruz hubiera tenido mayores posibilidades.

Prieto Ortega avala sanciones

Nancy Venegas / Irapuato

Luego de que Emiliano Cruz, asesor en la pasada legislatura del diputado de Morena, David Alejandro Landeros, fuera sentenciado a tres años de cárcel por el delito de fraude, Ernesto Prieto Ortega, director de la Lotería Nacional, insistió en que más allá de partidos políticos se deben aplicar las sanciones a quienes infrinjan la ley.

Tras asistir a la inauguración de la casa de atención ciudadana del diputado federal morenista Miguel Ángel Chico, el titular de la Lotería Nacional se manifestó a favor de que se castigue a quien viole la ley.

“Hay gentes aquí en este estado, en este país, que se han llevado decenas de miles de millones hasta de dólares y nadie se preocupa de eso, hay que preocuparnos por lo que está pasando ahorita en el gobierno municipal, estatal, federal”, manifestó el funcionario.

AL