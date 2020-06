Exalcalde de Valle se deslinda de apertura de restaurante

Luis Telles

Valle de Santiago.- El expresidente municipal, José Luis Nieto Montoya precisó que, nada tiene que ver con la apertura del restauran bar, ‘El abrevadero del tío Wicho’, ni mucho menos con temas relacionados con el influyentismo, al ser su hermano el dueño del lugar, y por otro lado, se pronunció a favor, “yo sí pido”, que en todos los comercios, todos lugares, se tomen medidas de prevención sanitaria para evitar contagios por Covid-19.

“Yo no tengo ninguna relación, comunicación con el gobierno municipal y mucho menos tengo intervención en lo que hace cualquiera de mi familia, creo son suficientemente grandes, y yo también suficientemente responsable para decir, denles un permiso, pues yo quién soy para decirle a una Administración, más bien ellos han de haber arreglado, yo no sé”.

José Luis Nieto señaló que, cuando se le menciona en notas periodísticas, en donde se le involucra en temas donde nada tiene que ver, sí le llama la atención, más aún cuando ciudadanos comentan sin conocer temas y lo hacen solo para causar daño.

“Hablan del problema de la pandemia, que yo considero es un asunto de responsabilidad ciudadana, ya si los gobiernos o no los gobiernos hacen nada, pero yo sí, mi vida, la vida de cualquier persona hay que cuidar.

En ese sentido, me preocupa, como todo, que en Valle de Santiago no se permita entrar en vehículo a la zona centro, cuando por las calles hay miles de personas que están realizando sus compras, acuden a los bancos, a las instituciones donde les llegan los apoyos del gobierno federal, sin tomar medidas preventivas para evitar contagios por coronavirus”.

Nieto Montoya que está a favor de que en todos los negocios se tomen medidas de seguridad sanitaria, porque todavía está la pandemia. “Por fuera de las instituciones bancarias, todos vemos que no se guarda una sana distancia, que los de los bancos no hacen nada al respecto”.

Finalmente dijo que, desconoce cuándo se abrió el restaurant en mención, porque no ha tenido contacto, más aún por la cuarentena por la pandemia, con su hermano el dueño. “Reitero, nunca influiría para que abriera el restaurant, nunca haría yo eso, siempre me he conducido con transparencia, tan es así que mi administración, dos años fue reconocida; al buen gobierno y por transparencia”.

