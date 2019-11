Exalcalde crea empresa y le llueven contratos

Sólo tres meses después de terminar su gestión, Rigoberto Hurtado constituyó la compañía Kore Kaminos; los hechos develarían que la empresa fue creada como un instrumento de competencia desleal, con el propósito de monopolizar el dinero

Atarjea.- Rigoberto Hurtado Rosales, oriundo de la comunidad de Aldama en el municipio de Atarjea, estaba cumpliendo 25 años de edad cuando en 2003 hizo su primer intento por llegar a la alcaldía, representando al Partido Acción Nacional. No tuvo éxito, pues quedó en segundo lugar al obtener el 39.7% de la votación. Sería hasta 2006 cuando al ganar la elección su compañero de partido, Guadalupe Flores Loyola, ‘Lupillo’, éste le abrió la puerta a la administración al colocarlo como secretario de Ayuntamiento.

Rigoberto Hurtado sólo había cursado un bachillerato técnico en alimentos en un CECyTE de la región. En su entorno familiar no se observaba dinero, ni fortuna. Aun siendo secretario de Ayuntamiento, hay quien lo recuerda habitando con su pareja e hijos en una pequeña y humilde habitación, construida en la comunidad de Aldama, muy cerca de la casa de sus padres. Tampoco había ningún indicio de que tuviera conocimientos o experiencia en el ramo de la construcción.

La suerte le empezó a cambiar en 2009, cuando el alcalde Guadalupe Flores lo encarriló a su segundo intento para ser presidente municipal. Favorecido porque el pequeño padrón electoral de Atarjea se disgregó en varias opciones, de los 2 mil 958 votantes recibió el respaldo apenas del 36.3%, pero fue suficiente para ganar la elección y encabezar el Ayuntamiento 2009-2012. El salario que percibió en ese periodo rondaba en 30 mil pesos mensuales.

Constructor, de la noche a la mañana

Aunque años atrás ya se había desatado entre alcaldes y exalcaldes de la región, de distintos partidos, la fiebre por el dinero de la obra pública, y de un día a otro se volvían contratistas, así no tuvieran la más mínima trayectoria en ese campo; no dejó de sorprender a sus paisanos, que apenas transcurridos tres meses de terminar su cargo de alcalde, Rigoberto creó la empresa Kore Caminos del Noreste S.A de C. V., la cual acreditó con la escritura pública 4304, otorgada ante la fe del notario público número 7, María Elizabeth Lino Briones, del partido judicial de San Luis de la Paz, el 7 de enero del 2013.

En el documento de ese trámite se ostenta como “administrador único” de la empresa constructora que surgió sin que contara con maquinaria, equipo, personal, ni experiencia de parte de su fundador.

El despegue de la naciente empresa

Muy pronto, los hechos mostrarían que la empresa de Rigoberto fue creada como un instrumento de competencia desleal y con el deliberado propósito de monopolizar el dinero destinado a obra pública, por parte de toda una red de políticos y funcionarios estructurada al interior de cuando menos tres municipios del noreste, gobernados por Acción Nacional: Atarjea, Xichú, y Santa Catarina.

No tenía ni medio año de constituida, cuando el 20 de junio de 2013, el presidente municipal de Santa Catarina, Filogonio Jiménez, por adjudicación directa lo beneficio con la primera obra por 799 mil 917 pesos, consistente en la pavimentación de una calle, con fondos de Sedeshu y Ramo 33. Rigoberto, no tenía ningún antecedente, trayectoria, ni formación profesional en esa actividad, pero en las “declaraciones” de ese primer contrato, afirma: “(Cuarta) Que su actividad se refiere a la Construcción en general, por lo que reúne la organización administrativa, recursos humanos y técnicos, tiene capacidad técnica, experiencia y condiciones económicas, todo ello suficiente para obligarse a la ejecución de la obra pública y cumplimiento del objeto de este contrato”.

Este es sólo el nacimiento de la próspera empresa del exalcalde.

Al año siguiente, Kore Caminos del Noreste tuvo un despegue acelerado en su actividad.

En Santa Catarina le adjudicaron tres obras y su paisano de Atarjea, el alcalde Noé García, le dio otra. Pero fue en el municipio de Xichú donde más facturó, confirmando su sólida relación de negocios con el alcalde Perfecto González Carbajal.

Este alcalde, que repetía por segunda vez (había estado en el cargo de 2006 a 2009), no sólo le dio nueve contratos, sino que el xichulense muy pronto empezó a mostrar que la empresa de Rigoberto era una pieza más de su propia estrategia de negocios. Y es que, sin ningún conocimiento en la materia, el 23 de marzo de 2010 en el partido judicial de Dolores Hidalgo, Perfecto también había constituido su propia empresa denominada Grupo Constructor Vazgon. Sólo que para guardar las apariencias, la registró a nombre de Julio Jesús Gasca González, un sobrino que en ese momento apenas contaba con 22 años de edad. El domicilio que aportó fue en la Avenida Tampico Zihuatanejo, zona centro, Xichú.

Un dato que desde el 2014 comenzó a ser recurrente, es que la empresa del exalcalde de Atarjea, siendo tan incipiente, supuestamente realizaba muchas obras simultáneas en varios municipios y en comunidades de difícil acceso muy distantes entre sí.

Expertos consultados, que conocen el contexto geográfico de la región, consideran improbable que la empresa Kore Caminos del Noreste, a un año de constituida, sin experiencia, ni infraestructura, hubiera podido realizar por sí misma las 14 obras que en ese año se le adjudicaron de modo directo entre julio y diciembre, y que abarcaron una gran diversidad de trabajos: pavimentaciones, rehabilitaciones de espacios, construcción de canchas de usos múltiples, cuartos dormitorio, casas de salud, sanitarios con biodigestor. Realizarlas hubiera requerido un aparato administrativo, técnico y logístico con el que evidentemente no contaba.

En un sondeo aleatorio realizado por correo en localidades del municipio de Xichú, donde ese año se realizaron obras asignadas oficialmente a Rigoberto Hurtado, se encontraron evidencias de que algunas de ellas en realidad se las adjudicó a sí mismo el alcalde Perfecto González, pues según el testimonio de cuando menos dos rancherías, los propios pobladores mencionaron que fueron realizadas con la infraestructura y personal de la empresa Vazgon, que para entonces legalmente ya había dejado en manos de su socio Marciano Vazquez Tello, un ingeniero civil oriundo de una localidad del municipio, quien algunos años se había desempeñado como supervisor en la Dirección de Obras Públicas. Una de esas obras fue por un monto de 1 millón 534 mil pesos y consistió en la pavimentación de una calle en la comunidad Planes de San Antonio, localizada en un rincón muy arbolado de la serranía.

Ya desde ese momento, también comienza a observarse el protagonismo en esa trama de Luís Fernando Olvera Contreras (originario de San Luís de la Paz, miembro de una familia ligada al PAN), quien había sido asesor jurídico del Ayuntamiento que encabezó Rigoberto, pero ya luego en su fase de contratista se convertiría en su principal operador.

Aún cuando esta persona tampoco contaba con conocimientos en materia de construcción, era quien afrontaba todo lo relacionado con los asuntos de la empresa, tanto legales como técnicos (incluso, en una comunidad beneficiaria de una de esas obras, los habitantes no recuerdan que el ex alcalde contratista se haya presentado en el trascurso de los trabajos).

La Red de funcionarios

La lista de políticos y funcionarios insertos en posiciones de primer nivel al interior de las alcaldías de esos tres municipios, y que fueron quienes articularon y facilitaron el acceso privilegiado de la empresa de Rigoberto Hurtado al dinero público, está encabezada por Perfecto González, quien ha tenido un papel principal y decisivo, pero también en su momento y circunstancia fueron partícipes los ahora ex alcaldes Eloy Leal, Lázaro Cárdenas, José Luis Rivas, Filogonio Jiménez, y Noé García. También una función primordial jugaron los directores de obras Públicas de Xichú, Rafael Bustamante Carmona (éste aún ocupa ese cargo y su firma aparece en 21 contratos), y el de Santa Catarina, Víctor Hugo Hernández González (éste actualmente es titular de esa misma área, pero en Tierra Blanca). En menor escala, se observa la participación de dos titulares de Obras Públicas de Atarjea: Fructuoso León Sánchez y Janneth Martínez Martínez.

Correo tiene copia de los contratos, y todos estos funcionarios son quienes los firman y legitiman.

(Cabe mencionar, que en el marco de esta investigación, el gobierno municipal de Tierra Blanca se negó a responder las solicitudes de información realizadas vía las plataformas de transparencia, respecto al historial de la obra pública en ese municipio).

