Exalcade de Coroneo declina al PAN y apoya a perredista

Onofre Lujano

Coroneo.- El exalcalde panista Tarcisio Granados Mendoza y la candidata priista Leticia Granados Estrada declinaron a sus partidos y se integraron al PRD en Coroneo, donde se vislumbra que la lucha por la presidencia municipal está entre el PAN, con la candidata Araceli Pérez Granados y el perredista Edgar Colchado Esquivel.

Granados Mendoza externó que dentro de redes sociales publicó una foto donde se unió al proyecto de Edgar Colchado Esquivel, “y donde desde el principio en el comité estatal del PAN no tomaron en cuenta mi decisión de cambio y en este trienio del PAN no nos sumamos; continué con mi empresa y me retiré de la administración pública”, dijo.

Agregó que se mantuvo al margen de la política, “pero hubo esta invitación para el PRD, cuestión que agradezco (…) así se dieron las cosas y sé que la actual alcaldesa con licencia que va por la reelección es mi prima hermana, pero tuvimos detalles y decidí no estar allá y hasta mi renuncia hice a Acción Nacional antes de publicar la foto con el candidato del PRD”.

