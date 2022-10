El ex párroco de Los Castillos era muy querido por todos los vecinos, a quienes su muerte les dejó un vacío e incertidumbre

Ian Martínez

León.- A caballo y con una cerveza bien fría recordarán el ex párroco de la iglesia el Señor de la Agonía, Rafael Casillas, a quien asesinaron en su negoció de forrajes en la colonia Loma de Los Castillos.

Los habitantes de Los Castillos y de la zona aledaña lo querían mucho. Algunas personas lo recuerdan como alguien que siempre ofrecía ayuda, muchas veces acudieron a él como párroco y como amigo. También era quien organizaba las fiestas del templo, “sacando la casa por la ventana”.

Ex párroco de Los Castillos Foto: Ian Martínez

Dejó los hábitos por el amor

Don Artemio, tiene 30 años de vivir en Los castillos y relató que aproximadamente entre el 2014 y 2015 el ex párroco anunció su salida del seminario. Así Rafael dejó los hábitos eclesiásticos para casarse y llevar una vida fuera del templo.

Los vecinos cercanos a la iglesia ubicada sobre la calle Tzula de la colonia Los Castillos siempre lo veían pasar en un caballo café, con una cerveza que él decía que ‘siempre tenía que estar bien fría’.

“Aquí toda la gente lo quería mucho. Ayudó a mucha gente, a veces a buscar ayuda y otras hasta con dinero y las fiestas del templo siempre eran grandes” platicó Don Artemio.

Los Castillos están de luto

El asesinato de Rafael conmocionó a la comunidad. Incluso no podían creer lo que se mencionaba al ver al personal de la Fiscalía General del Estado (FGEG) mientras levantaban su cuerpo.

Ex párroco de Los Castillos Foto: Ian especial

Para Rosa la muerte del ex párroco es increíble. Ella asegura que él no se metía con nadie a todos saludaba y platicaba con la gente. Ellos no solo perdieron a un ex párroco, sino que perdieron a un guía, un vecino y un amigo.

Sin embargo, el jueves por la tarde, hombres armados llegaron a bordo de una motocicleta y una camioneta de color negro hasta su negocio de forrajes, que se encuentra sobre el bulevar Miguel Hidalgo de la colonia Loma de los Castillos y le dispararon hasta privarlo de la vida.

