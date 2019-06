Ex integrante de Guns N’ Roses se apuñala en el estómago

Los primeros informes señalan que los servicios de emergencia recibieron una llamada desde la residencia del músico en donde se informaba que Steven Adler había sido lesionado

Redacción

Los Ángeles.- Una llamada a los servicios de emergencia alertaron a las autoridades el pasado jueves 27 de junio al informarse que Steven Adler, baterista de Guns N’ Roses estaba herido.

Al llegar paramédicos a la residencia, corroboraron que se trataba del músico, quien presentaba una lesión en el estómago, según informó el portal TMZ.

De inmediato, lo trasladaron hasta el hospital. Ahí se corroboró que fue él mismo quien se causó la herida y descartaron la posibilidad de que alguna tercera persona estuviera involucrada.

Anteriormente Adler había sido expulsado de la banda por sus problemas con las drogas. No es la primera vez que atenta contra su vida, sino que ya lo había hecho en ocasiones pasadas.

Años después, durante su lucha contra su adicción Steve publicó un libro autobiográfico titulado My appetite for destruction: Sex and drugs, and Guns N’ Roses, donde confesaba que se había intentado quitar la vida en múltiples ocasiones.

También formó su propia banda llamada Adler’s Appetite.