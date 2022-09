Los dueños de la ex Hacienda de San Nicolás de Parra esperan la autorización del INAH y de la SMAOT para construir una tienda Aurrera

Luz Zárate

Celaya.-En la antigua ex Hacienda de San Nicolás de Parra, que data de entre los años 50 o 60, se proyecta la construcción de una tienda Aurrera de tamaño mediano. Sin embargo, aún está pendiente la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Así como de la Dirección del Medio Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato (SMAOT).

El INAH tiene a la hacienda en su catálogo debido a que conserva algunos vestigios históricos. Funcionaba como un camino donde se hacía recolección de caña de azúcar, y pudo haber sido hasta casa habitación o alguna posada.

La construcción de la tienda afectaría la entrada al lugar, además de elementos estructurales entre muros. También se podrían cortar alrededor de 60 árboles de los 147 que hay en total.

Ex Hacienda de San Nicolás de Parra Foto: ilustrativa

Hay autorización del municipio

El director de Desarrollo Urbano, Oswaldo A lfredo Rodríguez Castañeda, informó que Desarrollo Urbano dio el permiso de uso de suelo y de construcción. Explicó que el predio es de alrededor de 10 mil metros cuadrados en total, pero para la tienda se contemplan solo 5 mil metros cuadrados. De estos 1 mil 600 serán de construcción.

“La tienda no es grande, es mediana. De mil 600 metros cuadrados de construcción, es Mi Bodega Urbana Aurrera”, dijo. No obstante, destacó que el INAH determinará si otorga o no el permiso.

“Todavía se conservan algunos sitios, tienen algunas chimeneas, chacuacos y algunos muros ahí al interior. Es propiedad privada, son unas personas que en su momento se acercaron para ver si podían hacer algo con esta ex hacienda”, indicó.

¿Y los árboles?

Otro punto importante para que la tienda consiga el permiso es que se resuelva el tema ambiental. Ya que hay poco más de 60 árboles de las especies yuca, jacarandas y pirules, los cuales podrían estar riesgo.

Al respecto, el director del Medio Ambiente, Gastón Peña Maldonado, señaló que analizan el tema con el Gobierno del Estado y por parte del municipio está el área de atracción de inversiones de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Ex Hacienda de San Nicolás de Parra Foto: especial

“Estamos trabajando en unas propuestas que sean viables. El alcalde dentro de la sensibilidad que tiene del cuidado de los árboles nos está pidiendo que sean los menos que se vayan a retirar. En todo caso presenten por parte de los inversionistas opciones viables. En total son 147 árboles y los afectados serían poco más de 60. Por eso queremos que el planteamiento arquitectónico pueda ser modificado para que se respeten al máximo”, dijo el Director.

El funcionario dijo que piden que se modifique el planteamiento original para poder dar la anuencia, “nosotros no queremos llegar ni a 60 ni a 40 sino que se rescaten. Va a haber algunos que se van a quedar, algunos que se van a trasplantar y alrededor de 7 o un poco más que ya están muertos”.

