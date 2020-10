Redacción

México.- Apenas hace unas semanas el presentador de La Corneta anunció su compromiso con Sofía Rivera Torres de 28 años de edad, cuando su ex esposa salió a acusarlo de golpeador.

Rachel Warrington Blair de 51 años concedió una entrevista a la revista TVNotas, en sus declaraciones más que acusar a Eduardo Videgaray advirtió a su prometida de que estaba en manos de un golpeador.

La ex pareja contrajo matrimonio en 1994, dos años después de haberse conocido; sin embargo, solamente duraron casados 7 años.

Blair aseguró que el tiempo en el que estuvieron juntos “fue un martirio”; que además de sus infidelidades y problemas de adicción, ella sufrió de maltrato físico.

“Me hizo demasiado daño, casi nunca llegaba a dormir a la casa, siempre estaba de fiesta con Pepe, El Burro Van Rankin, Estaban Arce y El Estaca, emborrachándose y metiéndose cocaína. Yo también llegué a ingerirla; no me obligaba, pero tenía que hacerlo porque si no, no me hacía caso. Siempre le pedí que dejara de meterse eso, pero nunca tuvo el interés en recuperarse. Yo abandoné el matrimonio por esa razón, y siempre me echó la culpa, aunque fue de él“, platicó.

Aseguró que en una ocasión, mientras estaba borracho y drogado, le provocó una rasgadura en la córnea del ojo que provocó que fuera hospitalizada.

“En julio me buscó a través del perfil de una de mis amigas; escribió un mensaje donde me pedía anular el matrimonio religioso y otras cosas. Doy esta entrevista porque quiero que la mujer con la que se va a casar, sepa que él es un hombre malo, que la va a engañar y maltratar como lo hizo conmigo“, contó.

