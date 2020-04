Ex directora de fiscalización continúa laborando en la administración municipal

Luz Zárate

Celaya.- El coronavirus Covid-19 sigue sin asustar a muchos ciudadanos quienes siguen en las calles haciendo sus labores cotidianas y sin ningún cuidado de higiene.

Un ejemplo de la falta de atención a las recomendaciones de las autoridades de salud, es en los bancos de toda la ciudad, pero sobre todo en los del primer cuadro de la ciudad, se aglomeran sin cuidar su ‘sana distancia’.

Aunque a diferencia de días pasados en que estaban ‘pegaditos‘ unos de otros, ya en algunos bancos intentan separarse pero lo más que se alejan son dos pasos.

En la sucursal de Bancomer ubicado en la calle Morelos luce está mañana con una larga fila y las personas están separadas unas de otras por máximo medio metro; lo mismo ocurre en el Banamex del Andador Góngora donde además se aglutinan más personas por los puestos de comida que ahí se instalan.

A pesar de la presencia de los policías, enfocados en los sitios públicos clausurados, los ciudadanos ve pero igual siguen aglomerados en los andadores.

En la Calzada Independencia, en el Jardín y en San Agustín se han visto en la última semana a grupos de policías que están aparentemente resguardando los lugares, pero las personas se siguen sentando incluso encima de las cintas amarillas que se colocaron en las bancas a manera de prohibir su uso y evitar aglomeraciones.

Policías municipales consultados, comentaron que les hacen la invitación a la gente para que no violen los sellos de clausura y que respeten la prohibición de no usar las bancas y a fin evitar de evitar contagios de coronavirus, se queden en su casa, pero en lugar de atender las recomendaciones ha habido quienes se molestan y los acusan de “cortarles sus garantías individuales de libre tránsito” e incluso les señalan que no hay una ley que les prohíba andar libremente en la ciudad.

Hay otras personas que momentáneamente aceptan retirarse de las bancas clausuradas, pero poco después se les nota en otro sitio del centro, sentados afuera de los negocios, en banquetas, en las sillas de los boleros, en macetas o cualquier sitio que les sirva para descansar.

“No existe eso, es un invento del gobierno para parar la economía, yo vengo de Estados Unidos, voy llegando a visitar a mi familia y aquí veo que están haciendo esto de clausurar y los policías, más bien deberían de ponerlos a cuidar la ciudad y que deje de haber tanto muerto y tanta inseguridad”, señaló el señor Daniel, quién estaba tranquilamente descansando en una silla de los boleros de la Calzada Independencia.

RC