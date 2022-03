Sergio Santibáñez y Larisa Solórzano buscan participar en las elecciones para ocupar la dirigencia estatal del PRI en Guanajuato

Nayeli García

Irapuato.- La ex alcaldesa de Pueblo Nuevo, Larisa Solórzano Villanueva y el ex delegado del IMSS, Sergio Santibáñez buscarán la dirigencia estatal PRI , su reto será salir del proceso con unidad para recuperar la fuerza del partido tricolor en Guanajuato.

Larisa Solórzano Villanueva buscará el cargo de secretaria general, mientras que Sergio Santibáñez la presidencia del partido.

“Nosotros somos un equipo de compromiso, un equipo de trabajo, un equipo que no seremos jamás ni de escritorio, lo de nosotros es el trabajo territorial el trabajo de tierra, el trabajo cercano a la militancia, a las bases y a todos los priistas; somos la voz de muchos, de la mayoría de los priista que están en descontento, de muchos priistas que no se les ha tomado en cuenta y porque no decirlo, también de aquellos priistas que se les ha tomado en cuenta y por supuesto que se les seguirá tomando en cuenta”, comentó Larisa Solórzano.

Foto: Nayeli García

Comentó que en estos momentos y de acuerdo a la convocatoria para la renovación del comité, trabajan para hacer su registro el próximo 21 de marzo y que esto lo hacen de manera cercana con la militancia que busca un cambio en la dirigencia.

Solórzano dijo que durante las reuniones y visitas han tenido una buena respuesta de la ciudadanía, pero también han encontrado a priistas que se sienten decepcionados, abandonados y que tienen ganas de participar, de ser escuchados.

Por lo que dijo, que el objetivo de esta fórmula es escuchar todas las voces y corrientes del partido para que se sientan identificados con el PRI, pero sobre todo involucrados y con el compromiso de ganar.

Buscan dar voz a la militancia

El reto, reconoció es grande, pues el PRI viene de un proceso electoral que le hizo perder posiciones en el estado de Guanajuato, sin embargo, la estrategia es la unidad, realizar acciones de forma cercana con la militancia y llegar unidos.

“Nuestra fuerza, la fuerza del partido está en sus bases, la fuerza del partido está en su militancia. La fuerza de las bases está en los priistas Guanajuatenses para tener un partido consolidado, para tener un partido sólido y para tener un partido de trabajo”, manifestó.

Dijo que tanto Santibáñez como ella cumplen con todos los requisitos a cabalidad marcados en la convocatoria como el no haber sido dirigentes de otros partidos, comprobar la residencia mínima de 3 años en el estado y acreditar carrera en el partido.

En el caso de Larisa, ha sido dirigente del Comité Municipal del PRI, en su momento de los Jóvenes por México, contendió por la alcaldía en tres ocasiones y ganó dos.

