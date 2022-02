El Ferroférico no ha podido avanzar debido a que la empresa Ferroviaria Kansas City Southern sigue en duda para invertir en la obra

Luz Zárate

Celaya.- Ante la incertidumbre de si la empresa Ferroviaria Kansas City Southern invertirá en el Libramiento Ferroviario, Frente Cívico Pro Ferroférico, cuyos integrantes han impulsado este proyecto como representantes de la sociedad civil, se pronunciaron a favor de que se continúe la obra.

El exalcalde Ismael Pérez Ordaz y presidente de la Asociación del Empresariado Celayense, quien ha impulsado este proyecto, coincidió con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, acerca de que no hay un “Plan B”, pues la concesionaria de las vías es esta empresa.

Ver nota: La novela del Ferroférico de Celaya: preocupa desinterés de Kansas City, pero proyecto sigue

Foto: Martín Rodríguez

“Se ha alargado mucho los asuntos en relación a este tema, en las negociaciones con la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) y Kansas, ha sido muy larga y muy compleja la negociación, pero yo espero, que las cosas empiecen a tomar un camino de solución, ojalá haya buena voluntad de Kansas para hacer este proyecto y también la SCT porque los celayenses tenemos muchos años impulsando este proyecto”, señaló Pérez Ordaz.

Largo proceso

Y es que continúan las negociaciones de ampliación de la concesión entre Kansas City Southern y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y será hasta que se llegue a un acuerdo cuando se pudiera establecer el monto de inversión, sin embargo, sigue pasando el tiempo y sigue parada la obra del Ferroférico.

Oscar del Cueto, presidente de Kansas City ha manifestado el interés de la Ferroviaria para participar en esta obra del Ferroférico. Sin embargo, no especifican cuándo.

Te puede interesar: Celaya: Kansas City comenzaría a trabajar en el Ferroférico en 2022

“A fin de cuentas Kansas es una empresa y lo que buscan es un beneficio para ellos. Es ahí donde no han llegado a un acuerdo. Aunque hay propuestas, pero no está resuelto. Es una petición justa por parte de los celayenses. Llevamos mucho luchando para que el Libramiento Ferroviario quede concluido, no puede haber Plan B, tenemos que trabajar para sacar esto adelante”, dijo Pérez Ordaz.