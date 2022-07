El caso del exalcalde de Manuel Doblado ha causado diversas opiniones tras ser acusado de atropellar al director de Tránsito este martes

Alejandro Sandoval

Guanajuato-. El caso del exalcalde de Manuel Doblado Artemio León ha causado diversas opiniones tras ser acusado de atropellar al director de Tránsito este martes.

El diputado del PRI Adolfo Alfaro, también ex alcalde de Manuel Doblado, opinó sobre las acusaciones que envuelven a Artermio León, señalado de atropellar al director de Tránsito Municipal Sergio Martínez. Dijo que, sin que le conste que el expresidente haya atropellado a propósito al funcionario público, nadie debe estar por encima de la Ley. Mencionó que en caso de que exista la comisión de un delito, se debe calificar por la autoridad.

En entrevista para Correo, se le preguntó su opinión sobre los señalamientos hacia el exalcalde Artemio León de que supuestamente atropelló al director de Tránsito Municipal, Sergio Martínez.

Artemio León, exalcalde de Manuel Doblado junto a su esposa Blanca Preciado, actual presidenta municipal

“En primer lugar, yo sé lo que han publicado los medios, no es un hecho que a mí me conste y si hay la posible comisión de un delito, ahí le va a tocar al agraviado entonces presentar la denuncia, y le tocará a las autoridades correspondientes resolverlo”, respondió.

Adolfo Alfaro, diputado del PRI en Guanajuato

De acuerdo con Adolfo Alfaro, las figuras públicas siempre deben de mantener un comportamiento de altura.

“No son hechos que a mí me consten pero en lo particular yo siempre he tratado de andar en un ambiente tranquilo, de no exaltar el orden público y en ese sentido lo que puedo decir es que ojalá que nadie pueda estar por encima de la ley”, enfatizó.

Consideró que sí debe haber una aclaración de lo que ocurrió pero que también depende del agraviado al presentar su denuncia.

Sobre el silencio que ha guardado la alcaldesa de Manuel Doblado Blanca Preciado, Adolfo Alfaro dijo que se tendría que revisar el parte informativo que generó el Mando Único y a partir de ahí proceder.

Dijo entender que hay un conflicto de interés de la alcaldía sobre el caso en particular por obvias razones pero que se le debe dar respuesta pronto a la ciudadanía porque sí se trata de un asunto de interés público en el municipio.

