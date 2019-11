‘Evo Morales hizo un buen trabajo aliviando la pobreza’: Bernie Sanders

El candidato demócrata a la presidencia de EE.UU. defendió al expresidente de Bolivía y añadió que este le dio voz a los indígenas

Washington.- El pasado sábado en un programa sobre las elecciones de EE.UU en 2020, el periodista Jorge Ramos cuestionó al candidato demócrata por la presidencia, Bernie Sanders, acerca de un ‘tweet’ reciente en el que califica como ‘golpe de estado’ lo sucedido en Bolivia respecto a la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

El senador expresó que el expresidente de Bolivia hizo un buen trabajo aliviando la pobreza de su país.

“Usted escribió en un tuit que pensaba que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de Estado militar. Muchas personas tienen otro punto de vista, piensan que Evo Morales ha estado en el poder 14 años, que ha querido pelear más y que quería convertirse en un dictador. ¿Qué piensa?” preguntó Ramos durante la entrevista.

Bernie Sanders mencionó que “Evo Morales hizo un buen trabajo aliviando la pobreza y dando una voz a los indígenas de su país”.

Además agregó que al ser los militares quienes intervinieron en el proceso para sacar a Evo Morales del poder se trata de un golpe de estado.

El pasado 11 de noviembre, el senador estadounidense Bernie Sanders se dijo preocupado acerca de la participación de las fuerzas armadas bolivianas en la renuncia del presidente Evo Morales.

I am very concerned about what appears to be a coup in Bolivia, where the military, after weeks of political unrest, intervened to remove President Evo Morales. The U.S. must call for an end to violence and support Bolivia’s democratic institutions.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) November 11, 2019