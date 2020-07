Evitan accidentes en temporada de lluvia retirando árboles en mal estado

Cuca Domínguez

Salamanca.- En la comunidad de Valtierrilla, que se estima tiene poco más de 16 mil habitantes y donde hasta este martes se habían registrado 11 decesos y 77 contagiados por Covid-19, la población no utiliza cubre bocas; se puede ver a la mayoría de los comerciantes realizan sus ventas sin alguna medida preventiva.

Correo recorrió Valtierrilla y pudo observar que hay negocios establecidos que sí están tomando las medidas preventivas de utilizar cubrebocas, no permiten la entrada a más de tres clientes en su interior; pero la población en general, incluso los adultos mayores que ni el tapaboca utilizan, se les puede observar en los puestos de comida sin ninguna medida preventiva.

‘La gente no entiende’

Luis Urbina de la Cruz, exdelegado de la comunidad, lamentó que la gente esté ‘echando en saco roto’ las recomendaciones de las autoridades sanitarias, “la gente no entiende, ni entenderá yo creo que ni volviendo a nacer, yo creo que hay muchos más casos que los que ha dado a conocer el sector salud, pero estamos así por la ignorancia de la gente no quiere gastar ni 20 pesos en un cubre bocas”, incluso aseguró que las cifras dadas no son reales, porque son muchos más casos los registrados.

El exdelegado dijo que aunque parece una medida extrema, sería bueno que a la gente se le multara por no usar cubrebocas “para hacerlos entender la gravedad de la situación en la que nos encontramos, siguen habiendo fiestas, el tianguis del domingo no toma las medidas pero no se les puede decir nada porque son agresivos, se ofenden y no reconocen que estamos mal”, dijo.

