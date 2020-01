Evita Sinhue hablar de sanciones a funcionarios

El gobernador destinó 10 millones de pesos para ayudar a los familiares de los desaparecidos; no quiso abundar si puede haber despidos o una reestructura del Sistema de Seguridad o de la Fiscalía del estado

Estado.- Luego que Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno, reconociera fallas y omisiones de la Fiscalía relacionadas con la desaparición de personas, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no quiso abundar si puede haber sanciones, despidos o una reestructura del Sistema de Seguridad o de la Fiscalía del estado.

Lo único que el mandatario dijo es que diputados, a través de la Comisión de Búsqueda y autoridades a través de la Mesa de Búsqueda deberán trabajar para atender a los familiares quienes demandan encontrar a más de 2 mil desaparecidos.

El jefe del Poder Ejecutivo señaló que para atender esto determinó destinar de manera inmediata 10 millones de pesos pues no solamente se trata de la búsqueda física de es de las personas, sino de atender otros temas como niños huérfanos o necesidades de familias que han sido dañadas por esta situación.

El recurso de 10 millones de pesos destinados por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para la atención de víctimas y familiares de persona desaparecidas, son poca cosa ante todo el dolor que han sufrido estas personas, señaló la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz.

Magdalena Rosales Cruz mencionó que “todas estas personas tienen el legítimo derecho de protestar y no bastarles lo que les ofrece el gobierno del estado, estos 10 millones en apoyo yo creo es poca cosa”.

“El hecho de que desaparezca un familiar, pues hay que gastar, hay que buscar y no es posible que los familiares sean quienes hagan la investigación, que ellos tengan que contratar a gente, es una erogación para una familia que queda devastada, queda el dolor moral yo creo que no hay cosa más terrible que el que le desaparezcan a un familiar”, indicó.

Además, la legisladora reprochó la ausencia de Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general, en la reunión del jueves pasado que se llevó a cabo entre el gobernador y familiares de desaparecidos, por lo que dijo que esto sólo deja ver una actitud prepotente de su parte.

“Es una persona que debe hacerse responsable por el tema que le corresponde y que no se presente (a las reuniones), es un insulto para los familiares (…), para mí la actitud que no aparezca cuando se le requiere es una actitud de prepotencia y es una actitud de no importarle los temas que a la sociedad guanajuatense le duelen tanto”, reprochó.

Luego de que se ha señalado que la Fiscalía General fue omisa en el caso de personas desaparecidas, Sophia Huett López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana dijo que no le corresponde hablar sobre si habrá despidos o sanciones a personal de esta área.

Precisó que el gobernador está muy comprometido con el tema y ayer quedó muy claro, insistiría en que es un tema muy sensible, por ello el compromiso de utilizar las plataformas institucionales y ofrecer el apoyo cuando existan este tipo de eventos.

