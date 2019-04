Evita robo impactándose contra ventanal de banco

Un hombre amenazó con un arma a una mujer que acababa de abordar su vehículo, con la acción la víctima logró hacer correr al presunto asaltante

Redacción

Celaya.- Al intentar evitar un asalto, una mujer decidió impactar su vehículo contra el ventanal del banco Scotiabank de Plaza Veleros.

La conductora de una camioneta Kia color gris, fue sorprendida por un asaltante solitario cuando abordaba la misma sobre el estacionamiento de la plaza en mención.

El presunto ladrón este llegó hasta la ventanilla de la unidad para poner un arma en la cabeza de la fémina, quien asustada solo pensó en acelerar e impactarse contra la vidriera de la institución bancaria asustando con ello a su asaltante.

La víctima dijo “acababa de abordar mi camioneta cuando de pronto sentí que un sujeto se me acercó y me puso un arma en la cabeza, pidiéndome descendiera de la unidad, esto y como se ha visto en las redes sociales me dio tiempo de pensar que si retrocedía era más fácil que me quitara el vehículo, así que solo pensé en dar marcha hacia adelante y con evitaría el robo llamando la atención”, puntualizó.

Al impactarse rompió los vidrios de la sucursal y con eso fue suficiente para que el solitario ladrón acompañado corriera al escuchar los vidrios y ver salir a personal del banco asustados.

Policía municipal se hizo cargo del suceso que solo causó daños materiales y un susto a la afectada.

RC