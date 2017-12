Evalúan a 442 priistas

Realizan examen que solicitan para contender por algún cargo público

Catalina Reyes

Guanajuato.- Un total de 442 priistas presentaron ayer su examen de conocimientos en documentos básicos de su partido, como requisito para poder contender por una candidatura a cualquier cargo de elección popular: alcaldes, síndicos, regidores, diputados locales y federales, senadores y gobernador. Muchos de ellos lo hicieron “para lo que me indique el partido”.

Esta obligación está marcada en el artículo 181 de los estatutos del PRI, señaló Eira Zavala Durán, dirigente del Instituto Reyes Heroles del PRI estatal (antes Icadep), quien explicó a correo que fue un examen de 50 reactivos aplicado directamente por gente de ese instituto que vino de la Ciudad de México, por lo cual ella desconocía las preguntas.

Agregó que será calificado por estas mismas personas y la calificación mínima aprobatoria será el 8 y los resultados se entregarán en un plazo máximo de 72 horas, a través de la página de internet del Instituto Reyes Heroles. Los sustentantes podrán verlo con su número de folio con el cual quedaron registrados.

Comentó que fueron cinco evaluaciones diferentes. El examen se aplicó en el auditorio Luis Donaldo Colosio de la sede estatal del PRI en tres diferentes grupos a la 1:30, a las 4:30 y a las 6 de la tarde.

Zavala Durán mencionó que para preparar a los examinados, el Instituto Reyes Heroles dio nueve capacitaciones previas de lunes a sábado la semana pasada en varios municipios.

Quieren repetir

Entre quienes presentaron el examen estuvieron cuatro alcaldes: Érik Montemayor, de Ocampo, quien busca una diputación; José Alberto Vargas, de Jaral, quien no ha definido; Larissa Solórzano Villanueva, de Pueblo Nuevo, que aceptará “donde el partido me requiera”; y Herlindo Velázquez, de Salvatierra, quien manifestó: “todavía no puedo decir (a qué cargo aspira) porque no está nada definido”.

También cinco expresidentes municipales: Felipe Velázquez, de San Felipe, quien busca regresar a ese cargo; José Hugo García Carmona, de Villagrán, quien estará “donde nuestro partido indique”; Raúl Castillo López, de Ocampo, quien también quiere repetir la experiencia; Javier Casillas Saldaña, de San Francisco del Rincón, quien igual quiere “regresar a la alcaldía o a la diputación local. Estamos puestos y dispuestos”; y Leonardo Solórzano Villanueva, de Pueblo Nuevo.

Tres diputados locales: Guadalupe Velázquez, Arcelia González González, y Lorenzo Chávez Zavala. Además también acudieron los diputados federales Timoteo Villa, quien busca ser diputado local, y David Mercado, quien confesó: “nos estamos preparando”, entre otros.