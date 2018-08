Evaluación de Álvar y Zamarripa le toca sólo al próximo gobernador: Luis Ernesto Ayala

El encargado del proceso de transición estatal aseguró que pondrá especial atención en el tema de seguridad

Daniel Vilches

León.- El futuro secretario de Gobierno, y encargado del proceso de transición del gobierno estatal electo, Luis Ernesto Ayala destacó que habrá primordial atención en el tema de la seguridad con el reforzamiento de la estrategia en dicha materia.

Comentó que es importante dar mejores respuestas a los ciudadanos, pues el incremento de la delincuencia en el estado es la mayor preocupación de la sociedad guanajuatense.

“Indudablemente la principal demanda de los ciudadanos es la seguridad, en este sentido vamos a estar trabajando de la mano con las áreas de seguridad, de alguna manera tengo la experiencia y el conocimiento de la problemática, me confirma esa necesidad de hoy de tener mayor atención y dar mejores respuestas a los ciudadanos en materia de seguridad”, comentó,

El también ex presidente municipal de León comentó que la evaluación de trabajo de los titulares de la Secretaría de Seguridad Estatal y de la Procuraduría General de Justicia, Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre la hará únicamente el gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y por ende, será él quien decida su continuidad o no en la próxima administración.

“Es decisión del Gobernador electo, no mía, a mí no me toca revisarlos, eso lo hace el gobernador electo”, aseveró, el próximo secretario de gobierno.

Ayala Torres también destacó que se trabajará con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a través de los Foros por la Paz que se ejecutarán el 4 de octubre, una vez que tomen protesta Rodríguez Vallejo como gobernador y que hay posibilidades de que exista una reunión con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México.

