Evade alcalde tema de nuevo comisario de Policía

Yuriria.- Mientras el alcalde, Salomón Carmona, evadió hablar de la inconformidad de los policías preventivos luego de que consideraron que les trató de imponer un nuevo comisario; el actual director, Marco Antonio Martínez Hurtado, sigue con sus labores, incluso ayer acudió a la Secretaría de Seguridad Publica por equipo y material del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal.

“Ahorita no voy a dar alguna declaración, no me quiero adelantar al tema, hasta que no me reúna con los regidores, después daré una declaración al respecto”, dijo el alcalde al momento de ser abordado por representantes de los medios de información, tras concluir la entrega simbólica de 65 tinacos a través de la asociación Congregación Mariana Trinitaria.

Tiempo en el que Marco Antonio Martínez Hurtado, quien sigue en la dirección de Seguridad Pública, se dirigía a la ciudad de Guanajuato, a recibir equipo para la Policía: 76 bastones policiales; 30 cascos balísticos; 4 chalecos balísticos; 19 equipos anti motín; 18 escudos anti motín; 20 fornituras; 78 gas lacrimógenos; 78 lámparas de mano; y materiales y útiles de oficinas.

Lo anterior porque el propio alcalde, Salomón Carmona Ayala, así lo dio a conocer el pasado 17 de noviembre, vía oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en donde designa a Marco Antonio Martínez Hurtado, director de Seguridad Pública Municipal de Yuriria, para recibir los bienes restantes del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal.

