Eva Green pierde sus miedos con Dumbo

Luego de tres meses de preparación, la actriz Eva Green logró vencer su miedo a las alturas para interpretar a una trapecista en Dumbo, cinta de acción real, dirigida por Tim Burton

Agencias

Ciudad de México.- Hace 13 años, la audiencia cinematográfica quedó perpleja ante la belleza de una joven actriz francesa llamada Eva Green, quien aparecía envuelta en una sábana y con el torso desnudo simulando ser la Venus de Milo.

Aquella europea, de entonces 23 años, había entrado al séptimo arte de la mano del fallecido director italiano Bernardo Bertolucci y desde entonces ha hecho de las suyas en distintos proyectos, como Casino Royale, en la que interpretó a Vesper Lynd; en Sombras tenebrosas, en la que se le vio muy apasionada junto a Johnny Depp, y lució como una femme fatale en la segunda entrega de Sin City.

Ahora, Eva Green participa en la versión de acción real Dumbo, en la que le hace honor a sus orígenes al interpretar a una trapecista francesa llamada Collete Marchant, que trabaja en el circo en donde nació el pequeño paquidermo.

“Siempre me han provocado terror las alturas. ¡Realmente es una especie de fobia! Antes del rodaje hablé con Tim Burton y le dije que no sabía si iba a poder hacerlo, que no estaba muy segura de poder hacer mis propios actos y fue entonces que conocí a Katharine Arnold, que es una de las mejores trapecistas, y a Fran James, el coreógrafo dentro del filme.

“Ambos me ayudaron muchísimo a encontrar lo físico del personaje y a encontrar esa seguridad que necesitaba.

“No puedo creer que haya sido capaz de hacer esas cosas en el aire, fue un gran reto y me siento muy orgullosa de ese logro”, expresó la también modelo durante la promoción el filme.

La nueva versión de Dumbo, que se estrena 73 años después de la cinta animada, dirigida por Tim Burton, de 60 años, que se ha caracterizado por ser un realizador oscuro, que suele imprimirle a sus historias un toque más dramático, con ciertas pinceladas de conflicto y de tragedia, con personajes que son poco comunes.

El creador de filmes como ‘Beetlejuice’, ‘El joven manos de tijera’, ‘Big Fish’ y ‘Batman’, fue pieza clave para que Eva Green haya aceptado ser parte de esta cinta de corte familiar, que también cuenta con las actuaciones de Michael Keaton, Colin Farrell, Danny De Vito y Alan Arkin, entre otros.

“Tim Burton es para mí una especie de director icónico, un poeta detrás de cámaras que siempre trae al set una visión única.

“Es un gran placer trabajar con él, es un director que no genera tensión en el set y que trata a su gente como si fuera su propia familia.

“Él es el mejor director para Dumbo, pues no hay nadie mejor que él para entender a ese tipo de gente que no encaja en las normas, así que él entendió muy bien la vulnerabilidad que vive Dumbo a lo largo de la historia”, declaró Green, quien fue nominada en 2016 a un Globo de Oro por su trabajo en la serie televisiva de fantasía Penny Dreadful, que se emitió de 2014 a 2016.

A lo largo de 41 años de carrera como director suma un nuevo filme a su lista, haciendo de Dumbo su proyecto número 38.

Para el realizador californiano que creció con una nana mexicana que le enseñó acerca del Día de Muertos, Dumbo es uno de los largometrajes más importantes de su carrera.

Quién es Eva Green

– Nació el 6 de julio de 1980, en París.

– Es hija de un dentista y de una actriz que después se dedicó a escribir libros infantiles.

– A los 17 años dejó la escuela francesa y se metió a un colegio anglo para aprender inglés.

– La cinta Los soñadores le abrió las puertas en la industria y la posicionó como una de las actrices francesas más sensuales.

– Ésta es la tercera colaboración de Eva Green con Tim Burton tras Sombras tenebrosas y Miss Peregrine.

– Además, ha trabajado con Ridley Scott y Chris Weitz.

MEJZ*