Redacción

Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insultó a un periodista de la cadena Fox News, al parecer debido a que pensaba que su micrófono ya estaba apagado.

El episodio ocurrió este lunes al final de una conferencia de prensa y mientras los periodistas abandonaban la sala. En ese momento, el periodista de Fox News, Peter Doocy, le gritó al presidente Biden si creía que la inflación en Estados Unidos, que se encuentra en su nivel más alto en casi 40 años, podía suponer un “lastre político” para su partido en las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre.

Lee también: Confirman cadena perpetua para ‘El Chapo’ Guzmán

Sin embargo, y al parecer creyendo que su micrófono ya estaba apagado, el presidente Biden respondió con insultos.

“Es un gran recurso, más inflación. Vaya estúpido hijo de perra”, se le escucha decir al mandatario estadounidense.

El episodio puso al presidente Biden en medio de un escándalo mediático, y aunque ni él ni la Casa Blanca dieron una postura oficial, el propio periodista reveló que el presidente le llamó una hora más tarde para disculparse.

Te puede interesar: Biden anuncia una “total unanimidad” ante crisis en Ucrania

Peter Doocy contó en el programa del reconocido conductor conservador Sean Hannity que el presidente se comunicó con él “aproximadamente una hora después de ese intercambio” y le dijo: “No es nada personal, amigo”.

“Me aseguré de decirle que siempre intentaré preguntar algo diferente de lo que preguntan los demás. Y él me dijo: ‘Tú tienes que hacerlo’. Y esa es una cita del presidente, así que seguiré haciéndolo”, agregó.

Peter Doocy was on Hannity tonight with an update on Biden calling him a ‘Stupid Son of a Bi&ch”. Doocy said Joe called him up an hour later, and said “It’s nothing personal PAL”. Doocy told him he will continue to ask questions other reporters won’t. pic.twitter.com/N4hZrKwCLV