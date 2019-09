Estudio revela que peces sienten el dolor “sorprendentemente similar” a los humanos

Una universidad de Liverpool revisó el comportamiento de los animales a diferentes formas de lesiones que asemejan a lo que realizaría un humano en una situación parecida

México.- Según un nuevo estudio, los peces sienten dolor de una manera “sorprendentemente similar” a los humanos e hiperventilan y dejan de comer cuando están sufriendo.

La revisión del comportamiento de los peces, de la Universidad de Liverpool, presenta evidencia de que los peces dorados que recibieron una descarga eléctrica en una parte de su tanque dejarán de alimentarse allí durante tres días, muriéndose de hambre.

Un tipo de pez llamado perca, cuando su anzuelo de pesca daña su boca, no se alimenta con tanta frecuencia, lo que sugiere que le duele hacerlo.

Los peces también se han visto hiperventilando, agitando las colas lesionadas y frotando partes de sus cuerpos cuando están lesionados.

Esto lleva a los expertos a sugerir que deberían pescarse de manera más humana, utilizando anzuelos menos dañinos, con pescadores que golpean la cabeza de un pez y cortan las branquias para que muera rápidamente después de ser desembarcado.

La Dra. Lynne Sneddon, autora de la revisión del Instituto de Biología Integrativa de la Universidad de Liverpool, dijo: “Cuando están sujetos a un evento potencialmente doloroso, los peces muestran cambios adversos en el comportamiento, como la suspensión de la alimentación y la actividad reducida, que se evitan cuando se proporciona un medicamento para aliviar el dolor”.

“Cuando los labios del pez reciben un estímulo doloroso, frotan la boca contra el costado del tanque como si nos frotáramos el dedo del pie cuando lo golpeamos.

“Si aceptamos que los peces experimentan dolor, esto tiene implicaciones importantes sobre cómo los tratamos. Se debe tener cuidado al manipular peces para evitar dañar su piel sensible y se deben capturar y matar con humanidad”.

Todos los animales pueden detectar cuándo están lesionados, mostrando el “breve reflejo” de alejarse de lo que sea que esté causando la lesión.

Pero se ha debatido si los peces sienten dolor porque, a diferencia de las personas, tienen un prosencéfalo más simple de una sola capa.

La prueba de si un animal siente dolor llega si cambia su comportamiento a largo plazo y la toma de decisiones después de la lesión, y si los analgésicos pueden solucionarlo.

La revisión, publicada en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society B, encontró que el pez cebra expuesto a temperaturas dolorosas y calientes no nada tan lejos, pero que este cambio de comportamiento desaparece cuando se agrega aspirina o morfina a su agua.

Tanto el pez cebra como la trucha arcoiris muestran reacciones similares a la quema de químicos ácidos.

También hay evidencia de que los peces tienen los mismos receptores para el dolor en su sistema nervioso que los humanos, y muestran patrones de “disparo” similares en sus células nerviosas en respuesta a él.

A pesar de los recién publicado, una revisión similar, realizada en 2013 por la Universidad de Wyoming, concluyó que es poco probable que los peces sientan dolor, ya que no tienen una estructura de varias capas en la corteza cerebral como lo hacen los humanos.

