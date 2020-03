Estudio revela que los hombres nunca se reponen al 100% de una ruptura amorosa

Redacción

Ciudad de México.- Según expertos en salud sexual de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria no tener intimidad puede repercutir mucho en tu peso y además tus niveles de autoestima.

Durante el estudio se reunió a 21 parejas para que tuvieran encuentros íntimos al menos una vez por semana durante un mes y al mismo tiempo usaban un rastreador que permitía calcular la cantidad de calorías que lograban quemar en cada uno de sus encuentros.

Según los resultados, los hombres quemaban 101 calorías por encuentro mientras que las mujeres queman hasta 80, la intensidad promedio resulta mayor que caminar pero menor que trotar.

De este modo, el estudio declaró que las personas que no tienen intimidad definitivamente son más propensas a padecer obesidad ante la falta de actividad física.

Esto no quiere decir que debamos mantener relaciones sexuales porque sí. No obstante, prescindir de ellas no es del todo sano.