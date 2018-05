Estudiantes universitarias exigen seguridad

Durante un desayuno ofrecido para cerrar los festejos del Día de Estudiante, tres alumnas se manifestaron con pancartas para denunciar que han sido víctimas de asaltos y agresiones incluso a plena luz del día

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Durante la develación de la escultura ‘Univerciudad’ de la Universidad de Guanajuato que se llevó a cabo esta mañana, tres alumnas de la División de Arquitectura, Arte y Diseño se manifestaron con pancartas frente a las autoridades universitarias en las que exigían más seguridad.

La develación de la escultura enmarcó el cierre de las actividades y festejos alusivos al Día del Estudiante Universitario, por lo que previo se ofreció un desayuno a alumnos del campus Guanajuato.

En el acto de la inauguración de la escultura que fue donada por el escultor mexicano, Mario Rendón Lozano a la UG, las estudiantes Regina Chávez y Verónica Vargas de manera pacífica y silenciosa sacaron sus pancartas.

En entrevista afirmaron que pese a que Guanajuato capital es una ciudad de estudiantes, estos no se sientes nada seguros tras ser víctimas de asaltos y agresiones incluso a plena luz del día. Afirmaron además que la aplicación de seguridad de la UG no funciona, por lo que pidieron que estas herramientas tengan la funcionalidad que se requiere.

“Somos estudiantes y sólo nos tienen como algo emblemático de la ciudad, pero no se preocupan por nosotros (…) que mejoren la seguridad, actualmente tenemos mucho temor de salir, nos sentimos desprotegidos, no tenemos quien nos ayude”.

Al respecto, el rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino refirió que la seguridad y es tarea y responsabilidad de todos, dijo que el mayor reclamo es la seguridad y ésta tiene que propiciarse desde diferentes espacios, “es un ámbito que atañe a la ciudadanía, a la autoridades, a la sociedad, al gobierno y en eso como universidad estamos plenamente comprometidos”.

Afirmó que existe un trabajo de vinculación permanente, pues la UG no es un ente aparte y se cuenta con una comunidad muy amplia, “interactuamos en las ciudades, no estamos encerrados y obviamente los riesgos que se generan en el ámbito de la seguridad, no nos excluyen a nosotros”.

MEJZ*