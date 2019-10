Estudiantes se preparan para la Olimpiada Deportiva Universitaria

El Campus Irapuato- Salamanca de la UG hizo entrega de los uniformes a los alumnos para los alumnos que competirán en este encuentro

Redacción

Irapuato.- Con un llamado a la integración y a la sana competencia, un total de 229 deportistas que representarán al Campus Irapuato – Salamanca en la XI Olimpiada Deportiva Universitaria 2019 recibieron sus uniformes por parte de las autoridades de la casa de estudios.

Estudiantes de las sedes Tierra Blanca, Yuriria, Irapuato y Salamanca, se dieron cita en la ex Hacienda El Copal, para la uniformación de los selectivos de atletismo, basquetbol, béisbol, fútbol bardas, fútbol soccer, ajedrez, natación, rugby, tae kwon do, tenis, tenis mesa, tochito bandera, voleibol y voleibol de playa.

Cecilia Lucía González Martínez, directora de Desarrollo Estudiantil, dio a conocer que la olimpiada se llevará a cabo del 11 de octubre al 15 de noviembre de este año, lo que representa un escenario para que los nuevos talentos deportivos sigan construyendo nuevas experiencias y aprendizajes.

Destacó que a través de esta dirección trabajan en ejes estratégicos para impulsar la formación integral, y uno de esos ejes es apoyar a quienes hacen del deporte una disciplina y una práctica de vida. Gracias a ello estudiantes de la UG han destacado como medallistas en importantes competencias nacionales.

Celeste León Zavala, alumna del programa de Ingeniería Ambiental, en representación de los alumnos de la División de Ciencias de la Vida, señaló que “el deporte nos ha enseñado a no parar, a nunca darnos por vencidos y entregar hasta el último aliento, porque un mal comienzo no determina un mal final y un gran comienzo no determina un buen final, lo que hagamos ahora nos definirá por siempre”.

El Rector del Campus Irapuato – Salamanca, Dr. Armando Gallegos Muñoz hizo entrega de los nuevos uniformes a las y los estudiantes, a quienes hizo un llamado a convertirse en ejemplo de perseverancia y activación para la comunidad universitaria. Les pidió portar con orgullo sus uniformes con la confianza que traerán los mejores resultados.

En la ceremonia se contó con la presencia del secretario Académico del Campus, Martín Picón Núñez; de la directora Suplente de la División de Ingenierías, Alfonsina Lizárraga Morales; de José Raúl Rodríguez Guzmán, coordinador de Cultura Física y Deporte; de Antonio García Morales, alumno de Ingeniería Mecatrónica, en representación de los alumnos de la División de Ingenierías y de la Coordinadora de Desarrollo Estudiantil del Campus, Susana Pérez Camacho y todo su equipo de colaboradores.

