Nancy Venegas

Irapuato.- La comunidad estudiantil se sumó al llamado de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), para que se elimine la iniciativa de que a las escuelas particulares se les regule además de la SEP con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 37, como cualquier establecimiento comercial. Aseguran que con la medida una buena parte de los alumnos se quedarían sin alternativas de continuar su preparación en planteles privados porque se encarecerían las colegiaturas.

“Nos queda claro que se imponer Normas como ésta son innecesarias porque ahora que la educación sea más costosa afectará a miles de familias que ya no podrán acceder a la escuela de su elección, según sus capacidades primeramente económicas, los cierres de escuelas también agrava las desigualdades educativas, se pierden espacios de socialización, aumenta el rezago de la educación y sobre todo afecta a la vida de las infancias, adolescencias y de las juventudes, la salud socio emocional, la pérdida del sentido de pertenencia y la identidad, lo mismo que interrumpe el proceso de aprendizaje cuestiones que también se vieron afectadas por la pandemia de Covid-19”, comentó Maximiliano García, alumno de escuela particular.

En conferencia de prensa virtual, la comunidad estudiantil se sumó a la petición de la UNPF de que no se aplique a los planteles educativos particulares la NOM 037, puesto que habría una doble regulación, ya que estas escuelas operan bajo las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública.

Maximiliano García destacó que las escuelas particulares también realizan una misión social importante, como son las becas que otorgan a los alumnos.

“El Estado no puede sólo salvaguardar el derecho a la educación en nuestro país sus grandes aliados son los particulares, no entendemos por qué en lugar de facilitar las cosas se insiste en imponer Normas que hacen más cara y de más difícil acceso a la educación, las escuelas particulares representan una oportunidad de libertad de elección, dan una cantidad inmensa de becas, impulsan actividades en muchas áreas para el mejor desarrollo de los estudiantes en todos los niveles educativos, no todo es perfecto pero para todo hay una forma de respeto”.

Luis Arturo Solís Bravo, vicepresidente nacional de la UNPF, recordó que de entrar en vigor la NOM 037, 18 escuelas particulares en territorio nacional podían cerrar sus puertas, lo que implicaría además de desempleo, un problema para el sector educativo, pues que las instituciones públicas no serían suficientes para atender las demandas de los alumnos que migrarían al sector oficial.