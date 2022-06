De los estudiantes que dieron baja por la pandemia en Guanajuato, sólo el 18.75% ha vuelto a clases para el final del ciclo escolar

Jazmín Castro

León.- De los 80 mil estudiantes que dieron baja en Guanajuato a consecuencia de la pandemia por Covid, ya regresaron 13 mil. Lo anterior, “en respuesta al Pacto Social por la Educación”, según dio a conocer el titular de la SEG, Jorge Hernández Meza.

Aunque las cifras reflejan el avance de apenas el 18.75% de los menores que faltan, el responsable de Educación en Guanajuato presumió los logros:

“Es una cantidad que a mí me entusiasmó porque realmente ha sido poco tiempo, pero si me preguntan: ¿por cuántos van?, vamos por los 80 mil. Yo no podría decir menos”, explicó. “Vamos excelente —y no lo digo por la Secretaría— excelente por la respuesta ciudadana. Muchos actores, todas las semanas, todos los días, hemos tenido reuniones. Después de hacer un llamado, se tuvieron acuerdos específicos”.

Foto:Jazmin Castro

A la par que aseguró continuar con los trabajos de acuerdos con instituciones pendientes, dijo que ya trabajan en coordinación con cámaras e instituciones de los tres niveles de gobierno.

Hernández Meza dijo que los 13 mil estudiantes que regresaron a las aulas son en todos los niveles de educación. No obstante, resaltó que han puesto especial énfasis en el caso de los jóvenes de preparatoria. Esto, luego que abarca el mayor número de bajas en todos los municipios.

Sin embargo, no se aventuró en brindar una fecha para cumplir la meta de incorporar al resto de los estudiantes al sistema educativo. Esto, justificó, en que están analizando los escenarios y las diferentes modalidades. Dado que seguirán trabajando, pretende la inclusión en sistemas abierto, híbrido u otras.

Terminará el ciclo escolar presencial

Por otro lado, el funcionario estatal precisó que esperan terminar el ciclo escolar de manera presencial. No obstante, informó que si se diera un incremento de casos por la pandemia de Covid, están listos para reaccionar de un día para otro.

“De momento no está considerado. Siempre está en el radar de lo posible, definitivamente tenemos que seguir escuchando la voz del comité estatal de seguridad en salud. Este pudiera tener una determinación diferente, hoy los diálogos son permanentes”, explicó.

