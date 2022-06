Para apoyar en los gastos de los 31 estudiantes del Tecnológico de Celaya, el Ayuntamiento entregó un apoyo de por 42 mil pesos

Celaya .- Un grupo de 31 estudiantes del Ballet Folklórico y el Conjunto SonLince del Tecnológico de Celaya estarán de gira en Portugal y España durante cinco semanas. Ahí participarán en cinco festivales culturales y desfiles para mostrar la cultura mexicana.

Para apoyar en los gastos de los 31 estudiantes del Tecnológico de Celaya, el Ayuntamiento entregó este viernes un apoyo económico por 42 mil pesos para todo el grupo.

Sin embargo, cada uno de los jóvenes gastará por lo menos 40 mil pesos, tan sólo del vuelo redondo el costo es de alrededor de 26 mil pesos. Esto además de su estancia en Europa y gastos personales y de alimentos.

Es por ello que este sábado 18 estarán presentándose en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras, pues lo recaudado será utilizado para su viaje.

Buscan conseguir fondos para el viaje

La gira de estos grupos culturales será del 7 de julio al 18 de agosto y para solventar los gastos aún se encuentran realizando algunas actividades. Entre ellas la presentación que tendrán este sábado 18 de junio en el auditorio Francisco Eduardo Tresguerras con un costo de 100 pesos por persona. Todo lo recaudado será para el viaje.

Acompañado por miembros del Ayuntamiento, el presidente municipal, Javier Mendoza, hizo entrega del cheque; al tiempo en que les deseó todo el éxito en esta gira donde pondrán en alto el nombre de Celaya.

“A nombre de la comunidad celayense les entregamos este cheque que no solo representa un tema económico. Es algo que se entrega con nuestro corazón. Lleven muy en alto el nombre de Celaya, de México y de Latinoamérica”, dijo el alcalde.

En representación del ballet folklórico y del conjunto SonLince, Natalia Gómez agradeció al Ayuntamiento y a los celayenses por el apoyo otorgado.

“Les agradecemos por ser parte de nuestro crecimiento integral. Vamos muy orgullosos de representar al Tecnológico, a Celaya y a México en los países del continente europeo. Nos vamos muy contentos y agradecidos de todo corazón por este apoyo”, comentó.

Los jóvenes invitaron a los celayenses a que asistan a su presentación y los apoyen contribuyendo en los gastos del viaje.

“Van a ver una pequeña prueba de lo que vamos a estar bailando. La función es el sábado a las 7 de la noche, tendremos una función de despedida que a su vez será una recaudación de fondos en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras”, indicó Natalia Gómez de 23 años.

No pierden la esperanza

Ingrid Reséndez de 20 años, dijo que en su gira van a presentar algunos cuadros de México bailando y cantando.

“Para que sean parte de esto y nos ayuden a la recaudación de fondos para nuestra gira por Portugal y España. Nuestra gira se va a llevar cabo 5 festivales, cuatro van a ser en Portugal y uno en España, del día 7 de julio al 18 de agosto. Lo que llevamos es algo de nuestra tierra y queremos dejar un granito allá”, dijo Ingrid.

Y aunque aún les falta recaudar más apoyos, los jóvenes no pierden las esperanzas en que, de esta fecha al día de su partida, puedan recolectar más fondos.

“Realmente el apoyo no fue el esperado por cuestiones que venimos de una pandemia y no hay tanto recurso que se nos pueda proporcionar. Pero nosotros por nuestra cuenta hemos hecho muchas actividades, presentaciones, conciertos, rifas. Sin embargo no llegamos al objetivo que buscábamos. Hicimos todo lo posible por adquirir el apoyo para sustentar los gastos que realmente son muy elevados”, dijo Natalia.

Por su parte, Ingrid Resendez y Eduardo Cornejo de 19 años, incitaron a los jóvenes a que se unan a algún grupo cultural o deportivo como parte de su formación personal, pero también que sea un desarrollo integral de su persona.