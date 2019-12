Universitarios de la UG Celaya-Salvatierra se unen al paro laboral, exigen seguridad

Este paro se está realizando no solo en Celaya si no entre otros municipios, se pretende realizar hasta las 15:00 horas, donde además exigen seguridad, pues viven con temor

Cecilia Cornejo

Celaya.- Con vallas humanas estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) campus Celaya–Salvatierra hicieron paro de labores esto con motivo de solidaridad ante la muerte de la alumna Daniela quien fue encontrada sin vida al interior de una habitación en Guanajuato Capital.

El acceso a la institución académica está bloqueado, denegando el acceso a los estudiantes por lo que a las afueras de la universidad se visualizan alumnos consternados otros molestos porque tienen exámenes que presentar mientras que otros se unieron a la huelga.

Asimismo en las puertas de la UG los manifestantes colocaron cartulinas con leyendas ” No defendemos a una abeja, defendemos a todo el panal”; “El querer pasar no significa que me deje tocar”, entre otros, está última debido a que algunas jóvenes señalaron que existe aviso en esta institución.

Este paro se está realizando no solo en Celaya si no entre otros municipios, se pretende realizar hasta las 15:00 horas, donde además exigen seguridad, pues viven con temor.

En lo que compete a las autoridades académicas, transcendió que estarían apoyando a los jóvenes para con ello salvaguardar la integridad de los alumnos quejosos.

