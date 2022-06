CONTRA RETRATO

Jesús Rivera Peralta

La noche del 29 de mayo familias enteras se refugiaron en la casa parroquial de la comunidad La Luz, en Celaya. Lugareños se alistaban para su fiesta patronal cuando detonaciones de arma de fuego rompieron la calma. Llovieron balas por dos minutos. Vecinos identificaron como centro del presunto ataque el salón ‘Las Palmeras’.

Hasta ayer miércoles la Guardia Nacional resguardaba el poblado y su vecino, La Cruz. Sin embargo, el operativo fue enviado por los festejos en las comunidades, no para protegerlas, ¿de qué?, si según las autoridades el domingo no pasó nada.

El lunes Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana, declaró que la Policía municipal no atendió ningún reporte en La Luz y atribuyó el despliegue de efectivos de la GN a sus funciones de rutina.

“El hecho de que la autoridad no haya recibido ningún reporte no le autoriza decir que no pasó nada, y no le autoriza desmentir a las familias”, fue la reacción del presbítero José de Jesús Palacios Torres, rector de La Cruz.

Junto al párroco de La Luz, Israel Hernández Carmona, ofreció una rueda de prensa donde no sólo desmintió a Rivera Peralta, sino que lanzó un potente mensaje: “Sí sucedió. La gente se siente necesitada de que alguien la escuche. Necesitan que alguien sea su voz”.

Ambos sacerdotes dieron la cara a la prensa y hablaron por todo un grupo de personas que además del temor enfrentan la versión oficial y lapidaria del “aquí no pasó nada”.

En el primer día del mes, antes de las 8:00 de la noche ya sumaban seis las víctimas de la violencia en Celaya. El cuerpo de una mujer fue hallado en la colonia Moctezuma, se encontraron restos humanos en Paseo del Campestre; dos hombres fueron asesinados en la comunidad San Miguel Octopan, otro más en Santa Anita; Valle de los Naranjos fue escenario de otro crimen. El recuerdo de la masacre del Hotel Gala sigue fresco.

¿Qué pretende Jesús Rivera, con una acción semejante a barrer la basura bajo la alfombra?