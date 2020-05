Estudiante toma una ducha durante clase virtual y lo expulsan

Redacción

México.- Tras la pandemia del Covid19, las diferentes escuelas de los diferentes niveles han optado por dar sus clases a través de plataformas virtuales, como por ejemplo Zoom.

La mayoría de los alumnos ponen atención a las lecciones, mientras otros hacen todo lo contrario y buscan llamar la atención.

Y eso mismo fue lo que ocurrió con un alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. La clase se estaba llevando a cabo a través de la plataforma de Zoom, cuando uno de los alumnos perdió la noción básica de privacidad y decidió darse un baño mientras se llevaba a cabo la clase virtual.

Sus compañeros se sorprendieron por este hecho y le prestaron más atención al joven en la bañera que a la clase.

“Obviamente fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora”, señaló el joven.

El docente y la universidad a través un correo, decidieron retirarlo del curso.

“Dada la falta de respeto que manifestaste en la clase virtual de hoy, fuiste desmatriculado del curso”, se pudo leer en el mensaje de la institución.

Con información de La Verdad