Estudiante secuestrado de la UG ya está en su casa; estaba en Michoacán

El procurador de justicia informó que desde el 8 de mayo el joven fue plagiado virtualmente desde un penal de Matamoros; Zamarripa pide a jóvenes que ante una extorsión telefónica cuelguen y denuncien

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- José María (Chema) Barbosa Alvarado, estudiante del departamento de Química de la Universidad de Guanajuato (UG), ya se encuentra a salvo con su familia en León desde el pasado jueves, tras haber sido localizado en La Piedad, Michoacán, y luego de 10 días de permanecer desaparecido.

Así lo confirmó el procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, quien reiteró que el joven de 22 años y quien desapareció desde el pasado 8 de mayo, fue víctima de un secuestro virtual a través de una extorsión telefónica cometida desde el penal de Matamoros.

Fue el 10 de mayo cuando se dio a conocer la desaparición de José María Barbosa Alvarado, luego de que compañeros de su plantel informaron del caso a través de un chat de Facebook.

A decir de Zamarripa Aguirre, los agentes de investigación localizaron al muchacho en La Piedad, en donde estuvo deambulando por varios días, sin precisar desde cuándo, debido a la intimidación que ejercían los delincuentes en contra de él y su familia, aunque no detalló qué era lo que le decían al joven para mantenerlo “privado de su libertad”.

Aclaró que ‘Chema’ o ‘Josema’ como le conocen, no estuvo en La Piedad, Michoacán desde el día que desapareció en la zona de Los Pastitos después de recibir una llamada, sino que ese martes 8 de mayo, estuvo deambulando en Guanajuato capital y en los siguientes días recorrió otras ciudades hasta que llegó La Piedad en donde permaneció los últimos días hasta que fue localizado.

“Él fue víctima de una extorsión telefónica, fue llamado, se le ventilaron unos datos, fue intimidado vía telefónica, logramos saber que ésta llamada emergía de un teléfono celular ubicado en el penal de Matamoros e intervenimos a través de la unidad respectiva, de estar en su casa con el área correspondiente de negociación y pudimos saber que él estuvo en una ciudad en la cual permanecimos hasta que fue localizado (…) claro que la intimidación surgía en el aislamiento por un lado a sus familiares en no revelar en donde se encontraba que era parte de mantenerlo privado de su libertad, aunque fuera de manera intimidatoria telefónica y el poderle estar exigiendo una serie de cantidades de dinero para poder liberarlo”.

Carlos Zamarripa aseguró que pese a que sí se llevaron a cabo negociaciones entre los delincuentes con el padre del estudiante universitario, no se concretó ningún pago por el rescate del muchacho.

“No hubo ningún pago, él se encuentra sano y salvo, ya está de regreso y es necesario el que se pudiera difundir las medidas más esenciales de prevención”, dijo.

Por otra parte señaló que ya se tienen detectados los números telefónicos de las llamadas que recibió tanto José María Barbosa como sus padres, por lo que ya se está trabajando con las autoridades de Matamoros, para que en principio dichos números sean bloqueados y desactivados por las compañías telefónicas “y que se puedan fincar responsabilidades a quienes los están utilizando”.

Pide a los jóvenes que cuelguen

Ayer Carlos Zamarripa Aguirre presentó una conferencia relacionada con los retos de la Seguridad Pública, en la División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA) en donde les dijo a unos 80 estudiantes que asistieron al evento que cuando reciban una llamada de extorsión “le cuelguen”.

Les dijo a los jóvenes que deben ser muy cuidadosos con sus datos personales, pues estos están muy expuestos a través de las redes sociales y ello es utilizado por delincuentes.

“Vale la pena volver a insistir en todas las medidas de seguridad pero esas que son medidas preventivas para evitar ser víctimas, toda la comunidad estudiantil lo sabe de nuestro compañero que fue víctima de una llamada de extorsión, cuándo a mí me dicen qué hago cuando recibo una llamada de extorsión, les digo ‘cuelga’, pareciera que les estoy dando el ‘avión’ pero es la mejor solución, se los garantizo”.

Refirió que en redes sociales de grupos de universitarios “se han creado leyendas” sobre los dos estudiantes de química que fueron víctimas de este delito y se ha mencionado que existen en Guanajuato un grupo delictivo armado dedicado al secuestro de estudiantes.

No obstante afirmó que esa información es falsa, “de una serie de información que se ha difundido para evitar ser secuestrado porque eres estudiante, que no tengas tu mochila, que no tengas tu bata, que procures estarte cuidando de ciertos tipos de vehículos, les digo de manera categórica y contundente, no es así, no hay intervención de terceras personas en físico, es decir, no hubo nadie que los privara de la libertad”.

En entrevista refirió que en lo que va del año se ha tenido una incidencia muy baja en denuncias de llamadas de extorsión y que cuando la PGJE interviene tras la denuncia oportuna, no se concreta ningún pago, “a todos los venimos recuperando, rescatando de este proceso”.

Al concluir la conferencia y la entrevista con medios de comunicación, una estudiante de la Universidad de Guanajuato, quien no proporcionó su nombre, se le acercó para decirle que una muchacha estuvo a punto de ser secuestrada, aunque no dio mayores detalles, no obstante el titular de la PGJE le pidió que interpusiera la denuncia correspondiente.

