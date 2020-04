Estudiante de la UG pierde la vida tras ser alcanzada por bala perdida

Luz Zárate

Celaya.- Con 80 y 90 años de vida se sienten orgullosos de poder seguir asistiendo al ‘Jardín de los pájaros caídos’ nombre con el ellos mismos bautizaron al lugar donde se reúnen diariamente para platicar en la Plaza o Jardín de San Agustín

A pesar de la alerta sanitaria por el coronavirus COVID19, unas 15 personas de la tercera edad estuvieron plácidamente reunidos y platicando durante horas en el jardín de San Agustín sin importarles que son un grupo de riesgo.

Por la mañana bromeaban entre ellos y recordaban que el lugar es ampliamente conocido como el “Jardín de los pájaros caídos” porque en su mayoría asisten personas de la tercera edad.

El sitio era conocido hace años porque ahí acudían mujeres a ofrecer sus servicios sexuales, pero los asistentes precisaron que “son novias a las que les dan un dinerito”.

“Yo voy a seguir viniendo hasta que Dios me de licencia, uno ya vivió que se preocupen los que no han vivido, de algo nos vamos a morir. Aquí venimos a descansar, aquí hay sombra y está muy a gusto”, dijo Arturo Nuñez de 88 años de edad y al instante lo interrumpió otro de sus compañeros para explicar por qué se reúnen en el lugar.

Este viernes presumían al medio día que ahí tienen años acudiendo y lo seguirán haciendo, pues no creen en el coronavirus y tienen años ahí reuniéndose y no dejarían el lugar en el que se han sentado durante años para convivir, hasta aseguraban que no le temen al COVID19 porque ellos ya vivieron y “lo han hecho muy bien” –afirmaban- y además “han disfrutado la vida”.

“Que tengan miedo los jóvenes que no han vivido, yo le tengo poquito miedo y creo poquito en la enfermedad, no tanto pero poquito sí”, dijo Herón García de 93 años de edad.

Sin embargo, el gusto les duró sólo unas horas, pues a las 16:00 horas de este viernes, el personal de Protección Civil clausuró el jardín colocando cinta amarilla alrededor para evitar que se sienten en el lugar y que no haya grandes conglomeraciones de personas, pues ahí todos los días hay decenas de personas reunidas que en su mayoría son personas mayores de 70 años.

Desacatan cuarentena

En Celaya ha costado trabajo que la gente deje de asistir a los sitios públicos, desde que se declaró la emergencia nacional sanitaria por el COVID19, las personas siguieron reuniéndose en el Jardín Principal y en San Agustín, sitios que ya fueron clausurados con cintas amarillas.

Cabe destacar que además de los cadetes del Instituto de Formación Policial (Infopol) y de los elementos de Protección Civil y las brigadas de la Secretaría de Salud del Estado, que han estado exhortando a las personas a que se mantengan en sus casas, también ya la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha desplegado un contingente de elementos del Ejército Mexicano que activaron en Celaya el Plan DN-III.

En el centro de la ciudad la gente se está aglutinando en los portales, pasajes, la Alameda y la Calzada y ni con la presencia de los militares durante la mañana de este viernes, los ciudadanos procuraron mantener su “sana distancia”.

La labor que han hecho los militares es informar sobre las medidas sanitarias, los síntomas relacionados con el coronavirus y el llamado reiterativo de que se queden en su casa.

Algunos ciudadanos opinaron que el municipio debe cerrar todos los sitios públicos porque la gente no entiende.