La Guardia Nacional calificó el asesinato de un estudiante de la UG en Irapuato como un error humano, y pidió la confianza de la ciudadanía

Irapuato.- Los elementos de la Guarida Nacional son confiables y están perfectamente preparados, no son improvisados. Así lo aseguró el coordinador de la Guardia Nacional en Guanajuato, el general Oscar Reyes Ávila.

Ante la muerte de Ángel, estudiante de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato (UG) por elemento de la Guardia Nacional, el general no quiso abundar en el tema pues ya está en proceso judicial, pero reconoció que se trató de un error humano que laceró mucho la imagen de la Guardia Nacional frente a la ciudadanía.

El general habló durante la inauguración del Centro de Alterno de Adiestramiento número dos en Irapuato.

Rechazó la idea de que los elementos no están siendo bien capacitados. Señaló que eso es falso, ya que todos estudian durante meses antes de salir a las calles y durante todo su proceso llevan la materia de Derechos Humanos. Dijo que en su formación aprenden que ellos están para ayudar a la ciudadanía, para atender la seguridad pública de la gente y apoyar en los patrullajes, entre otras muchas misiones que se centran en la paz y seguridad del ciudadano.

“Ven a muchos jóvenes, pero no por el hecho de estar jóvenes no son capaces. Ellos son incluso más entregados. Yo le llamaría que estamos en un proceso nuevo para el caso de la Guardia Nacional, pero es una gran oportunidad para formarlos lo mejor posible y en un corto tiempo ofrecerle a la población a gente comprometida, preparada y capacitada para desempeñar labores de seguridad pública”, indicó.

General Oscar Reyes Ávila, coordinador de la Guardia Nacional en Guanajuato. Foto: Nayeli García

“GN está capacitada para actuar con sensibilidad”

Aclaró que aunque la Guardia Nacional forme parte del Ejército Mexicano, no quiere decir que se va a militarizar todo. La diferencia con los militares es que la Guardia Nacional está capacitada para actuar con sensibilidad, ya que es una institución creada para la seguridad pública, dijo.

“Nosotros como Guardia Nacional la intención es que estamos como las fuerzas armadas, comprometidos con la población. No es una organización distante o diferente. Es una organización similar a las fuerzas armadas, con formación similar, pero con el objetivo primordial de la seguridad público, la seguridad de sus bienes y la seguridad de las personas. Pero en este momento la formación de nuestros jóvenes está orientado para la seguridad pública”, detalló.

El general indicó que aunque son una institución nueva que se integra con gente nueva, esto les da la ventaja de buscar el sentido social que se quiere con la ciudadanía. Por ello, la sociedad debe tener claro que la Guardia Nacional es confiable.

“Que tenga la plena confianza la sociedad de que el acercarse a un guardia nacional es acercarse a una persona de confianza, es acercarse a una persona que les va a ayudar y que les va a proporcionar el apoyo que en su momento se les dio. Esa es la misión, que nosotros nos comprometamos con la Guardia Nacional, con la sociedad, pero sobre todo con la seguridad que se merecen nuestras familias. Porque al final de cuentas somos parte de la sociedad”, enfatizó.

Foto: Nayeli García

La justicia social, su principal motivación

Santos es un estudiante de la Guardia Nacional originario de Reforma, Chiapas. Él está en los primeros meses de formación en el centro de estudios de Irapuato. Asegura que decidió unirse a esta institución con la firme idea de contribuir a que su país viva con justicia.

Consideró que la desconfianza de la ciudadanía frente a las instituciones de seguridad, incluida la Guardia Nacional, es debido al fracaso rutinario de diferentes entes que tienen a su cargo la seguridad pública. Sin embargo, pidió a la ciudadanía una oportunidad para conocer y confiar en esta nuevo proyecto nacional de seguridad.

“Es un proyecto nuevo y considero que es algo fundamental y se está llevando a cabo. Se está apostando por hacer un trabajo mucho mejor. Se está capacitando y se está preparando para salir y poder ayudar a la ciudadanía de forma correcta. Lo que puedo comentarle a la ciudadanía es que cuentan con la Guardia Nacional, porque para eso nos estamos preparando, para ser gente justa, correcta y con honor”, comentó.

Foto: Nayeli García

Su misión es acabar con la delincuencia

Recordó que la realidad de seguridad que se vive en Chiapas es muy diferente a otros estados, pero todos tienen el mismo problema: la inseguridad. En menor o en mayor grado, pero en todos hay delincuencia. Acabar con ella dijo es una de las misiones que tiene en la vida.

Santos compartió que él busca estudiar para poder llegar al área de la Guardia Nacional encargada de la investigación y procesamiento de las escenas de un acto delictivo. Ese es uno de los espacios que en coordinación con autoridades civiles se pueden realizar. Y es que es fundamental que la ciudadanía acceda a esa justicia social que tanto demanda la ciudadanía.

Finalmente compartió que formar parte de la Guardia Nacional es un gran orgullo. Aunque pareciera difícil por la disciplina que se debe de tener, también es cierto que la disciplina se convierte en un hábito que todos pueden adoptar y formar parte de este proyecto de seguridad pública

Estudiantes de la Guardia Nacional. Foto: Nayeli García

Guardia Nacional quiere expandirse en Guanajuato

Para el 2024, la Guardia Nacional tiene como meta ampliar sus compañías de 18 a 24 en diferentes municipios de Guanajuato. Además, negocia la donación de cuatro terrenos más para albergar a por lo menos 120 elementos en cada uno de ellos.

El general Reyes Ávila compartió que en Guanajuato se tienen en operación 18 compañías o cuarteles, y están en construcción cuatro más en San Miguel de Allende, Salamanca, Yuriria y Apaseo el Alto, cuya construcción se estima concluya en octubre o noviembre.

Oscar Reyes comentó que aunque aún no se concretan las donaciones de terrenos, se buscan espacios de entre 3.5 y 10 hectáreas en municipios como León, San José Iturbide, una más en Irapuato y otra en Celaya. Su instalación depende de la parte administrativa y disposición de los predios que quedarían a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Aquí lo importante es que se sepa que estamos llegando a las comunidades, a los municipios con la presencia, con las instalaciones precisamente para servir al esquema de la seguridad, coadyuvar con las autoridades locales, para garantizar la seguridad de la población”, comentó el general.

Foto: Nayeli García

Cuarteles reforzarán su presencia en Guanajuato

En el caso de León, detalló que están trabajando para instalar dos unidades de nivel compañía que estén prácticamente de forma permanente. El espacio tendrá un helipuerto, dormitorios para hombres y mujeres de 120 cada uno, área de comedor, área deportiva y una explanada.

En Celaya se busca instalar una unidad igual a la de León, para lo que se requiere un terreno de casi 10 hectáreas. Sin embargo, su consolidación depende de conseguir el terreno; si no se obtiene, buscarían otras opciones.

En los otros dos municipios se quieren terrenos de 3.5 hectáreas aproximadamente. En ellos se ubicarían al menos 120 elementos y contarían con dormitorios, comedor, lavandería, explanada, parque vehicular y helipuerto.

Para la donación de terrenos se tiene un avance de cerca del 80 por ciento. Sólo hace falta materializar las donaciones, ya que en el caso de Irapuato, se tienen varias propuestas, pero aún no se determina qué espacio será.

Aumentar sus números en Guanajuato es una promesa federal

Hace menos de un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Guanajuato se comprometió a ampliar la presencia de la Guardia Nacional en el estado para pasar de 18 a 48 cuarteles y con ello incrementar los 8 mil 836 elementos instalados hasta ese momento en el estado.

En aquel momento, al presidente de la República aseguró que esa era su respuesta a la exigencia de seguridad en Guanajuato.

Foto: Archivo

Rechazan estar rebasados por la delincuencia

El general Oscar Reyes Ávila descartó que las autoridades estén rebasadas por la delincuencia organizada. Incluso reconoció que los elementos han sido objetos de agresiones por parte de delincuentes porque se sienten acorralados en sus actividades ilícitas.

“No, definitivamente no (están rebasados), es algo que no comparto. Creo que se está haciendo un trabajo institucional en los tres órdenes de gobierno, la federación, el estado y los municipios, hay mucha coordinación y el trabajo ustedes lo ven día a día. Hay una importante disminución de delitos del orden federal y del fuero común, pero aquí no es tanto la disminución, sino que es lograr que la gente tenga la confianza en sus autoridades. El objetivo es ese, que estén convencidas las personas de que estamos para servirles, pero también para protegerlas”, compartió.

El general reconoció que desde la llegada de la Guardia Nacional al estado sí han enfrentado agresiones a los elementos, pero no han registrado ninguna baja o fallecimiento.

“Ataques no. Sí ha habido eventos en donde algunos delincuentes han buscado afectar la seguridad de los guardias nacionales, pero afortunadamente no hemos tenido bajas que lamentar. Pero sí ha habido circunstancias en donde sí han agredido con armas de fuego”, indicó.

Agresiones son respuesta de los criminales

Foto: Archivo

Detalló que las agresiones han sido esporádicas y no específicas como ataques. Tampoco se ha identificado alguna mecánica o mecanismo común entre los ataques, sino que se dieron en situaciones en donde “seguramente algunos delincuentes sintieron la presencia de la autoridad ante ellos y responden”, afirmó.

Las agresiones, abundó han sido desde verbales, con gritos que les advierten “no entren aquí”, hasta agresiones con arma de fuego. Estas se han dado en diferentes partes de Guanajuato, ya que explicó que la delincuencia no opera en un solo lugar, sino que es dinámica.

“Creo que no hay focos rojos. Hay lugares de atención particular, hablamos específicamente, a veces de carreteras o a veces de algún cruce, pero la dinámica delictiva no se da en un área específica. Las áreas urbanas, obviamente por la cantidad de personas que viven en estos lugares, se da un poco más alto. Pero eso no significa que haya focos especiales de atención. Es en general un panorama delictivo que se da en zonas urbanas y a veces en las carreteras”, indicó.

