Estrictamente personal

LEÓN: LA REACCIÓN OBLIGADA…

SIN ALTERNANIVA. A cinco días de la manifestación de mujeres en León para pedir castigo a los policías acusados de acosar a la joven Evelyn el pasado 14 de agosto, el gobierno de Héctor López Santillana reaccionó ayer al despedir a dos elementos y con la disculpa pública ofrecida por el alcalde a Evelyn y a las periodistas con quienes se reunió.

VA DE NUEZ. Un par de lances del gobierno leonés que, como suele ocurrir en estos casos, intentan contener un escándalo que en un principio, la autoridad minimiza pero al saltar las fronteras de la protesta local y alcanzar notoriedad nacional no le dejan alternativa.

LENTOS REFLEJOS. Viejas lecciones que no se aprenden. Los hechos que originan el reclamo justificado tienen lugar hace 12 días. Fue necesaria la protesta que derivó en un enfrentamiento con mujeres. Hechos que arrojan detenidas y periodistas agredidas.

COCTEL ADVERSO. Hubo pronunciamientos de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y de la CNDH. Y encima de todo, un lance declarativo poco afortunado del secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, en una reunión con rotarios del que se arrepiente más tarde en Twitter.

LA RUTA. Y ayer, una reunión de una comisión con representantes del Ayuntamiento y funcionarios de la secretaría de Seguridad, cuyo titular Mario Bravo, andaba de vacaciones, dejan sin más salida al gobierno de López Santillana que tratar de apagar el fuego.

SIN DISCUSIONES. Y si los policías, el secretario de Seguridad Municipal, el del Estado, tenían argumentos para justificar las acciones, la tardía respuesta a un exceso los dejó sin defensa. Todo se guardaron. El comunicado que lanza López Santillana es claro. El alcalde renuncia a cualquier recriminación o argumento de defensa. Una causa que quienes reclamaron, ganaron en las calles, sin discusión ni réplica.

UNO MÁS. Triunfo de la protesta civil y la eterna lección para un gobierno de que en la política hay un error (no atender a tiempo una denuncia de acoso de policías). Los demás, son solo consecuencia del primero.

LA DEL ESTRIBO….

El “timing” del evento de presentación del plan de obra 2020 no solo tuvo el tono empresarial y de mensaje de reactivación económica que en sí mismo posee, sino un mensaje político inocultable: el espaldarazo para la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez.

Destacar las inversiones en este municipio, los discursos de los presidentes de la Cámara de la Construcción y del Consejo Coordinador Empresarial y un mensaje cercano de Rodríguez Vallejo a tres semanas de haber concretado la detención de Antonio Yépez, ‘El Marro’, dejan claro que Diego Sinhue piensa que ese municipio es rescatable ante la inminencia de las elecciones y el deterioro de la imagen de la autoridad por el nivel de inseguridad que ha alcanzado esa ciudad, lugar de operaciones del cartel de la región.

Claro. En tres semanas no se redujo de manera importante la delincuencia en Celaya pero el gesto era irresistible para la autoridad estatal. Frente a un gobierno municipal permanentemente contra la pared en el trienio, resultaba imprescindible alimentar la esperanza.

Ojalá de algo sirva para alimentar la de los ciudadanos que sufren cotidianamente esa triste realidad.

BÁRBARA, YULMA, RAMÍREZ NIETO: TRES AÑOS DESPUÉS

Uno de los mayores dramas que vive el PRI en Guanajuato y que exhibe a plenitud su degradación es el hecho de no contar con un solo diputado federal y mucho menos con un senador.

Su época de vacas flacas en cosecha electoral, data de principios de los noventas pero a pesar de las tormentas electorales, las plurinominales federales en San Lázaro y en la cámara alta lo mantenían a flote.

Hace cinco años por ejemplo, el senador era Miguel Angel Chico Herrera y en la cámara de diputados, a unas semanas del arranque de la legislatura de la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, la bancada del tricolor en San Lázaro designaba a tres guanajuatenses en cargos secundarios pero que por lo menos les daban cierta presencia al tricolor en Guanajuato.

Ricardo Ramírez Nieto era nombrado coordinador de los legisladores federales guanajuatenses, mientras que la irapuatense Yulma Rocha se integraba como una de las 16 vicecoordinadoras del grupo más numeroso en la llamada cámara baja.

Por su parte, a la exalcaldesa Bárbara Botello le tocaba uno de los cargos que en el momento parecían más espectaculares porque se perfilaba como vicepresidenta de la mesa directiva de la legislatura, una de las últimas muestras de las buenas migas que tuvo con el anterior coordinador, el exgobernador mexiquense, César Camacho Quiroz. Pero el cargo más fugaz. Solo uno de los tres años de la legislatura.

De las dos mujeres, Botello acaba de renunciar al PRI mientras que Yulma Rocha parece estar a las puertas de ser la dirigente estatal en Guanajuato, aunque en el peor de los momentos del tricolor porque hoy solo tiene cuatro diputados locales y ni uno solo en lo federal y por primera vez desde hace tres décadas no tiene por lo menos un senador.

Ricardo Ramírez Nieto por su parte, pataleó hace 2 años porque no le concedieron una candidatura y mucho se especuló que se iba a Morena pero se aguantó en el PRI a diferencia de su viejo amigo, Miguel Ángel Chico.

BÁRBARA BOTELLO: ADIÓS AL PRI, LIBRO EN PUERTA, ¿MORENA EN EL HORIZONTE?

Hace mucho tiempo que dejó de tener glamour, renunciar públicamente al PRI. Hace dos décadas, resultaba hasta “cool”. Conforme el tricolor acelera su decadencia y descomposición, particularmente en Guanajuato decir “me voy del PRI” resulta simplemente irrelevante.

Pero con Bárbara Botello, el tema adquiere otro cariz. No es que se vaya del PRI porque hace tiempo que ese amor había caducado. Ella no quería nada en el partido y el tricolor no quería ser asociado con ella. La pregunta es ¿a dónde va Bárbara Botello? ¿Qué le depara la política a la exalcaldesa y exdiputada local y federal?

O para decirlo más claro ¿tiene futuro en un cargo de elección popular o la veremos en campaña en unos meses más? ¿Morena o cualquier partido asumirá esa arma de doble filo de tener en campaña a un personaje que el PAN y sus aliados pero también sus propios errores han desprestigiado en los últimos años?

La coraza que tiene la abogada leonesa para delinear la personalidad y la carrera política que ha configurado en más de dos décadas no tiene comparación.

Avanzando casi siempre de la mano del conflicto, de lo efímero y fugaz de sus alianzas, conciliando en una mesa de negociación lo que liquidará junto a sus aliados de ocasión a la vuelta de los meses y los años.

Pregunten a Miguel Ángel Chico, a Gerardo Sánchez, a Francisco Arroyo, a Alejandro Arias, a Eugenio Martínez, a Yulma Rocha, a Azul Etcheverry, a Ricardo Sheffield, a José Arturo Sánchez Castellanos, a Amador Rodríguez. Odio, amor, odio. Amor otra vez. Y luego otra vez la ruptura.

Solo ella pudo erigirse en el único personaje capaz de destronar al PAN de la hegemonía en León con una victoria en las urnas y dilapidar su capital político en un trienio concitando tanto encono que el PAN-Gobierno no había enderezado nunca una embestida que tuvo su sustento en los actos de corrupción en el gobierno de la susodicha pero que también incluyó la saña que no ha mostrado nunca el partido en el gobierno contra adversario alguno.

Botello aguantó e incluso desafió cuando el sentido común decía que tenía que guardarse. Ahora regresa luego de haber sido procesada y estar, así sea fugazmente, en la cárcel.

Muchas especulaciones sobre ese retorno. La única certeza es que trae libro en puerta en el que platicará algunos pasajes de su paso por la política para calentar el arranque del proceso electoral.

Porque suena natural, la versión más socorrida es que se iría a Morena. Por lo pronto, aunque varios lo niegan, hay versiones sólidas de que está cerca de Marcelino Trejo, el precandidato favorito a la alcaldía de León de Ricardo Sheffield.

Esto, por supuesto confirma si no la reconciliación, sí la alianza coyuntural entre los dos antecesores en el cargo de López Santillana que transitarán del amor al odio y luego a la reconciliación. Hay quienes dicen que iría por una diputación federal e incluso, señalan el distrito de Las Joyas, una zona que Botello privilegió en su trienio con inversiones y apoyos.

La cautela es porque en Morena hay división de opiniones. Bárbara Botello tiene acuerdo con Sheffield y es bien vista por Martha Lucía Micher Camarena pero aún dentro del sheffieldismo, no se puede ver con Eugenio Martínez y de los contrarios, Ernesto Prieto no la quiere, ni Aurelio Martínez.

El PRI es historia. Botello ahora agita otros avisperos y regresa para dar lata. ¿Habrá versión recargada?