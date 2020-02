Estrictamente personal

¿Son policías o pandilleros?

Sólo en la falsa realidad que el secretario Álvar Cabeza de Vaca ha creado en su imaginación, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado tienen estándares internacionales, porque hay evidencias de que algunos de sus elementos distan mucho de ser modernos y eficaces como él los presume.

En el municipio de Xichú, recién ocurrieron sucesos que demuestran como hay miembros de las FSPE, que si alguna certificación o graduación tienen ha de ser más bien la de pandilleros. Cuando menos así se observa en los hechos que aquí se documentan:

El lunes 27 de enero, a medianoche, el huapanguero Álvaro Gil, de 53 años, regresaba luego de amenizar un cumpleaños. Este trovador, de origen humilde, suele ser contratado en las rancherías para cantar en fiestas familiares, también es frecuente lo inviten a despedir difuntos o a venerar santos interpretando lo que en la tradición serrana se denomina Música de Camarín.

Cuando estacionó su camioneta en el lugar de costumbre, cerca del acceso al callejón que transita para llegar a la vivienda donde habita desde niño, por motivo del espacio, tuvo un airado altercado verbal con un vecino originario de otro municipio, quien tiene sólo tres años de vivir en ese sitio. La esposa de éste es la funcionaria pública Alejandra Ramírez Jiménez, quien en la nómina aparece como ‘asistente personal’ de la alcaldesa Ma. Guadalupe Ramírez Esquivel. Esa circunstancia, posiblemente influyó para la pronta llegada de una patrulla. En el momento cuando cuatro policías descendieron y ante la tardanza de su papá ya se había acercado al lugar Valentín, hijo menor de Álvaro de apenas 17 años, también músico, arribó para llevárselo. Estaban a punto de irse cuando les ordenaron voltearse para revisarlos, pero en lugar de eso los esposaron, los tiraron al suelo y los empezaron a golpear con saña.

¡Y cállate güey!

Valentín, el adolescente, todavía con rastros del daño emocional y físico, relata: “Yo estaba estudiando la música con mi hermano, iban a ser las 12:00 de la noche, como ya era tardecilla me preocupé, le dije a mi mamá: ¿Mi apá no ha llegado? No, pero orita llega. Seguimos ensayando. Su camioneta anda fallando y escuché los arrancones que le da para descarburarla. Ya llegó –pensé-, pero como casi tengo calculado lo que tarda en bajar el camino, se tardaba y fui a buscarlo. Me lo estaba ya trayendo cuando llega la Policía. No preguntaron qué está pasando aquí, ni nada. Yo andaba en mis cinco sentidos, no estaba tomado. Nosotros no les dijimos ninguna grosería, o una mala palabra, nada. Ordenaron nos diéramos vuelta para revisarnos. Cuando oí: ¡voltéate pa’ checarte! Alcancé a decir: ¡voltese apá, usté tranquilo! Haciendo eso, que me agarra un policía del cuello y me dejo sin respirar y me dije ¡Ay, Dios mío!… Lo que hice fue tratar de zafarme poquito para respirar, pero en eso me jaló y me tiro al piso. Ya boca abajo traté de volver a tomar aire y en eso me esposó y me agarró a patadas, me golpeaban en la cabeza y en un ojo”.

“Yo les decía: ¡Soy menor de edad, tengo 17 años! ¡Por favor no le peguen a mi papá, no sean malos, él ya está grande y ustedes están chavos! Pero ellos respondían: ¡cállate guey! y nos daban más patadas. Uno de ellos puso el pie en la nuca de mi papá y dio el paso hacia adelante, antes no lo desnucó. Nuestra sangre quedó ahí en la calle. Ya que nos subieron a la patrulla ellos mismos nos llevaron al hospital. Todavía llegando ahí, un policía a modo de burla, dijo: Muy pistiadores y luego muy chillones y contesté: señor, yo ni ando borracho, estaba en mi casa estudiando mi música. Diciendo eso me dio tres codazos. Para que me revisaran me quitaron una esposa. Mi papá estaba ya todo hinchado y sangrante, así esposado lo vio el médico”.

“Llegando a la cárcel metieron a mi papá, y dijeron: tú ven pa’ acá y no andes de chismoso. Luego, dos policías me regresaron en una patrulla a la casa. Llegando cerca, dijo uno:

-Ve por tu mamá, tienes que regresar, si no, voy por ti.

Ya que ella se acercó, le dicen burlándose:

– Ahí le traemos a su hijo sano y salvo

– ¿Así como lo traen todo golpeado y todo ‘entierrado’ eso es para ustedes sano y salvo?

– Nosotros ya se lo traemos y se lo entregamos. No estamos para caerle bien a nadie y hágale como quiera.

Diciendo eso se fueron y seguían burlándose”.

Tarjetita para el procurador Raúl Montero

Aparte de recibir la golpiza, él y su hijo menor de edad, este ciudadano huapanguero tuvo que pagar 900 pesos de multa. Por todos estos hechos, ya interpuso una denuncia en la Agencia del Ministerio Público.

Pero también, esta columna pudo documentar que tres días antes de ese hecho, alrededor de las 23:00 horas, ante los desplantes verbales de un joven tomado, cuatro de estos mismos policías se introdujeron hasta el interior de un domicilio particular localizado a pocos metros de la comandancia, ahí golpearon a Eduardo Salvador Jaimes González, de 25 años y a Erick César Rivera Navarro de 32 años. Además de los daños físicos, les provocaron daños materiales, y los encarcelaron.

Trascendió que hace días ya fueron relevados el comandante y los elementos de las FSPE que estaban comisionados a ese municipio desde el mes de octubre. ¿Hará algo la PDHG y otras autoridades competentes? ¿O a qué poblado le tocará ahora la desgracia de tener a esos pandilleros disfrazados de policías?