Estrictamente personal

El regreso de Lozoya

El gran fracaso de la sociedad mexicana ha sido la lucha contra la corrupción. La desilusión que sentimos frente a nuestros gobernantes que nos enamoran con palabras hermosas y ejercen el poder olvidándose de todo es la deuda pendiente que abarca muchos años de nuestra historia. No sé si podemos recordar algún periodo en el que no haya habido funcionarios corruptos. Han sido tantas las promesas que hemos escuchado y hemos creído, tantas como las palabras que se ha llevado el viento. Nadie tiene la exclusividad, los de un lado y los del otro han gastado saliva y han movido la lengua para ilusionarnos, ninguno nos ha cumplido. Los pretextos que nos han puesto son tan sólidos como el oro; si los pudiéramos vender, no habría un solo mexicano pobre. El regreso de Lozoya a México nos deja un regusto extraño muy similar al sabor del fracaso.

Pareciera como si en México no supiéramos ni cuidar lo indispensable. Así, el despojo que sufrimos nos sabe a doble fracaso: no hemos sabido defender el patrimonio común ni nos perfilamos en esa dirección. Vemos el regreso de este antiguo funcionario tan poderoso, tan ambicioso y escuchamos que muchos andan al son de lero, lero candelero, otros se paran el cuello, como si fueran los paladines que lo regresaron para hacer justicia, algunos andarán mordiéndose las uñas y la gran mayoría chismearemos al respecto. Y luego, tristemente, el tema pasará de moda. Así somos. Ese sería el tercer fracaso: olvidar.

Estaría bien hablar claro: Lozoya no es una deuda de la 4T ni tampoco es una victoria. Las fechorías se cometieron en otro sexenio y las cuentas que tengan que rendir él y sus secuaces son pendientes con la sociedad mexicana en su conjunto. Nos robaron a todos y ese abuso de recursos de la nación y esa voracidad que no conoce saciedad trajo consecuencias que tendremos que pagar cada uno de nosotros de nuestros bolsillos a través de nuestros impuestos. Así que lo menos que debiera hacer esta administración es esforzarse porque se regrese lo que se robó. No será la dádiva de ningún Tlatoani ni se trata de venganzas, no es un tema del México violento y enconado. Es algo que parece que no entendemos: si no es tuyo y te lo llevaste, tienes que devolverlo.

Por eso nos consumen los dos fuegos: el ver como los crímenes siguen sin recibir su castigo y gente que se queda gozando de beneficios que no le corresponden. Impunidad y frivolidad, exceso y pedantería, obnubilan el pensamiento. Los raterazos y los rateritos tienen la misma raíz: se llevaron algo que no era de ellos. Y, sin menoscabar la presunción de inocencia del señor Lozoya, su regreso tiene que justipreciarse en lo que verdaderamente es y no en lo que no es.

Ver a Emilio Lozoya regresar de la cárcel de Málaga es tener la oportunidad de juzgarlo en territorio mexicano, es hacer lo posible por que restituya el daño que hizo y decirle a nuestras nuevas generaciones que si en el pasado se toleraron situaciones que estaban mal, hoy estamos trabajando duro para recomponer el rumbo. No es un triunfo político de ningún estilo, así que todos estos que buscan sacar raja y aprovechar el impulso para llevar ventaja a su causa, que ni lo piense.

Se nos abre una ventana de oportunidad para recomponer lo que se enchuecó. En otras naciones, ya han tomado esos rumbos. Ha habido muchos que han salido raspados y que ya vivieron las consecuencias de sus acciones. La mención de Odebrecht ha manchado a tantos y ha funcionado como una gota de tinta que se expande en un papel de arroz.

Dicen que a todas las capillitas les llega su fiestecita y así es. Esperemos que a México le llegue la oportunidad de hacer justicia, de tener su punto de retorno y que se erradique el mal de la corrupción. Lozoya puede ser un signo que nos impulse a cambiar el rumbo. La pregunta es si los que están a cargo tienen voluntad de ir por esa dirección. De otra forma, quedará como los tantos golpes mediáticos que se dan, causan efervescencia y luego se olvidan.