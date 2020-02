Estrictamente personal

¿A quién le echamos la culpa?

Uno de los factores de éxito de cualquier proyecto es la oportunidad en la ejecución. Para convertir esta encrucijada en una ventana que triunfo, hay que tener la precisión de un relojero. En publicidad, la organización del tiempo y la previsión de eventualidades correspondientes a diversas fases de ejecución de una campaña es una tarea de altísima prioridad. Entender este concepto es vital para cualquiera que quiera aventurarse en estos terrenos. El imperativo incrementa su grado cuando lo que estás tratando de hacer es limpiar la imagen de un personaje o una corporación, más aún si se trata de un partido político y con mayor énfasis si estamos hablando de una institución como el PRI.

Por eso, se nos saltan los ojos y se nos quieren salir de las órbitas oculares al ver la nueva campaña del PRI. ¿En qué estarían pensando? Y la respuesta que nos llega es automática: no estaban pensando. Más allá de los memes, los chistes y las merecidas burlas, queda el regusto en el paladar, no es que no sepan lo que hacen, es que están tan escindidos de la sociedad que creyeron que semejante campaña era una buena idea.

En una especie de catatonia aislante, los priistas desestimaron las posibilidades del largo brazo de la justicia y se les olvidó que algunos de sus militantes están bajo la lupa y uno de sus integrantes le llegó el momento de quedar al alcance de la mano justiciera y lo agarraron. El arresto de Emilio Lozoya en España le estalló como una bomba al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno. Los pobres priistas se quedaron como Wile E. Coyote cuando al intentar atrapar al Correcaminos le explota el cartucho de dinamita y lo deja despeinado y con la cara llena de tizne.

En una primera lectura, se podría creer que fue la mala fortuna la que les jugó una broma pesada, pero todos sabíamos que andaban detrás de Lozoya y que sería cuestión de tiempo para que a esa capillita le llegara su fiestecita. Y, la frase: “El PRI es culpable de todo” se explica por sí misma, el público ya no tiene ni qué escuchar todas las culpas del partido tricolor, cada uno llena el espacio en blanco. Ni hablar, el respetable les da la razón y me imagino que habrá más de alguno que acaricie al gato y se muera de risa al ver la campaña priista.

El hastag #echalelaculpaalpri se convirtió en trending topic y bastaba ver la cara que tenían los integrantes del partido que salieron al control de daños. Me imagino que Murphy tuvo razón con su ley al sostener que cuando algo puede salir mal, no tengamos duda: saldrá peor. Y les salió pésimo. Los mexicanos que estamos puestísimos para andar haciendo chistes, no dejamos pasar la oportunidad, que dicho sea de paso, nos pusieron en bandeja de plata.

¿Que no hubo alguien que les advirtiera de los riesgos de salir con una campaña así, dados los peligros en el entorno? Habrá quien haya opinado que el que no arriesga no gana, y me imagino que también estuvieron listos para asumir el riesgo dado que las ganancias que esperaban podrían ser mayúsculas. Pero, no se pusieron a cuantificar los daños, ni dimensionaron adecuadamente sus posibilidades de éxito. Vamos a ver, no fue mala suerte: fue una pésima estrategia.

Según la teoría administrativa, lo primero que tenemos que preguntarnos al momento de gestionar un proyecto es cuáles serán las ganancias y cuáles los costos implícitos. Es decir, qué quiero lograr. Si lo que esperaban conseguir era la simpatía de los mexicanos y a partir de ello resurgir como el ave fénix, ya se vio que sus justipreciaciones estuvieron muy desviadas. Lo que fue el partido más poderoso del país por décadas, hoy se está deshaciendo como una pastillita efervescente en las profundidades de un vaso de agua.

¿A quién le echamos la culpa? Pobres, no hay como ayudarles. La respuesta tiene tantas posibles alternativas y los priistas ni cuenta se dieron. Escupieron al cielo y ni cuenta se dieron de que se quedaron quietos mirando el firmamento esperando lo que les iba a caer encima.