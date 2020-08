Estrictamente personal

Llamadas a misas por hombrada

La representación popular en el estado se volvió la caja de resonancia que se esperaba de ella, pues en la sesión de la Diputación Permanente trataron aspectos muy importantes y hasta urgentes, como atender la salud de los niños que representan el futuro de la sociedad. Los legisladores locales de Guanajuato, arribaron demorados al problema y el método usado podría no tener efectividad ni la respuesta inmediata. Los exhortos exigen apoyo para sus efectos.

Los exhortos hechos al Presidente de la República y uno al titular de la Secretaría de Salud fueron: agilizar la entrega de medicamentos para atender infantes y adolescentes con cáncer; el segundo, al secretario Jorge Varela, para la entrega regular e inmediata de vacunas para aplicación del cuadro básico a los menores de edad en Guanajuato. Las carencias emergieron de la reunión de análisis de los diputados con el secretario de Salud local (SSG), Daniel Díaz.

El titular de la SSG y la bancada panista coordinada por Jesús Oviedo Herrera, sabían de las carencias de medicamentos contra el cáncer y de vacunas contra tuberculosis, sarampión, papiloma humano y hepatitis; sin embargo, no reaccionaron al momento y calentaron el tema varios meses. El grupo de Morena preside la Comisión de Salud con el doctor Raúl Márquez Albo, pero no quisieron molestar a su jefe político, el presidente.

Los priistas también repartieron, su coordinador José Huerta Aboytes censuró al zar anti-COVID, Hugo López-Gatell por escurrir la bola con casi 60 mil muertes y 500 mil contagios en México, culpando a los refrescos, es “ver la cara al pueblo sabio”, dijo. Más tarde se informó que se cerraba el Congreso para actividades presenciales, otra vez hay brote de contagios, al menos 5 enfermos emergieron.

Por la eficacia administrativa

Antes de la cumbre nacional entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) el 19 de agosto, la Federación se tomó la libertad de filtrar para el debate la información básica. Ante el deseo de gobernadores de oposición de un nuevo pacto fiscal para obtener más recursos, se les sugirió denunciar penalmente a quienes cometieron delitos fiscales y financieros para la recuperación del dinero robado; o sea, trabajar.

En Guanajuato, cuando los municipios piden recursos al gobierno estatal durante los análisis de paquete económico estatal y sus leyes de ingresos, se hacen talleres para ordenarles alcanzar la administración eficiente. El encuentro entre Federación y entidades pareciera la reproducción, pero CONAGO tiene la posibilidad de negociar. En la revelación ofrecieron el apoyo de la Procuraduría Fiscal federal para los cobros exitosos.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, posiblemente ya tiene el adelanto para su respuesta y de sus aliados de la Alianza- Centro Bajío-Occidente como de la Alianza Federalista.

Ya no sueñes mexicano…

“Servidores de la nación” de la delegación de la Secretaría del Bienestar del gobierno de la 4T, metidos en el escándalo del escamoteo –vox populi, vox Dei- de los recursos del programa “La Escuela es Nuestra” a padres de familia en el noreste del estado, no aguantaron el escrutinio público y obligaron a padres de familia, denunciantes de la coacción en el preescolar “Gabriela Mistral” en San José Iturbide, a dialogar en lo “oscurito”, lejos de los reflectores públicos, temiendo sobre todo a la presencia de Correo, medio que hace más de un mes exhibió las trapacerías en varios municipios.

Se sabe que tras las denuncias en Correo, el contratista puso pies en polvorosa, devolvió 72 mil pesos y material faltante para la terminación de obras en el preescolar. Sin embargo, de la desobediencia a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, no esquilmarle recursos a los padres de familia, aún no responde la subdelegada Arisbeth García Monjarás, y sus muchachos, cubiertos por su jefe el superdelegado Mauricio Hernández Núñez, todos obligados a no robar, no mentir, no traicionar, como prometió su jefe, el presidente.

Eso sí, los “servidores de la nación” se dan vuelo colocando en compensación boletitos de la rifa del avión presidencial que no dará el avión. Uno por escuela donde hubo presunta rapacería, aunque no se descarta que sea reparto a otros centros escolares. Por la opacidad se desconoce cómo vendan esperanzas los ahora boleteros de Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional, pero si se conoce que la probabilidad de que de que una escuela gane en la rifa es: una entre seis millones. Ni el melate.

De la Valija. ¿Una de dos?

El domingo, la vocería del Poder Judicial del Estado de Guanajuato informó con precisión que José Antonio “N” alias “El Marro” fue vinculado a proceso, junto a 5 imputados más, por el delito de “secuestro agravado previsto por los artículos 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar el delito en materia de secuestro”, citándose que se dispuso un plazo de 4 meses para que se cierre la investigación complementaria de la Fiscalía General del Estado a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre.

Sin embargo, del segundo delito -tentativa de homicidio- por el que presentó la FGEG al presunto cabecilla del Cártel de Santa Rosa y sus 5 acompañantes ante un juez estatal tras su arresto, no se comentó nada y se dio por sentado que también fueron vinculados a proceso. Pero… el jueves por la noche comenzó a circular la versión entre los corrillos judiciales que pasó algo raro: el juez no concedió la vinculación a proceso por la tentativa de homicidio, porque la fiscalía no acreditó los hechos, sin embargo se espera la buena, que la Fiscalía haya apelado a la decisión, mostrando las bases de su acusación y no aligere la carga de los indiciados. El tema demanda precisión de la autoridad procuradora de justicia.

Marcelo Ebrard Casaubón

Se hace costumbre en la 4T, cuando el fuego llega a los aparejos, quien saca las castañas es el canciller. El único que les enmienda la plana a todos en el gabinete, incluido al zar anti-COVID. Gracias a sus gestiones trajo material médico de China y respiradores de Estados Unidos. Ahora, presenta sus acuerdos para lograr vacunas en 2021.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, confirmó que las vacunas son posibles, gracias a que se tiene el esfuerzo de la Fundación Slim y los acuerdos con Argentina para aplicarse las dosis de Oxford-AstraZeneca, así como en otras instancias como la OMS. Cuando el subsecretario de Salud se empelotó con la vacuna Sputnik V, dando clases a la prensa sobre Pasteur, el canciller, práctico, aclaró: se han pedido al Kremlin los estudios de fiabilidad y la vacuna rusa es otra opción… si pasa las pruebas necesarias. Gayola aplaudió. Tan- tan.