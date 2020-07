Estrictamente personal

Subdelegada federal: extraños tejemanejes

(Crónica) No sabíamos ni cuanto era…

Mientras hilvanaba su relato al tiempo que el automóvil avanzaba dejando atrás la sierra reverdecida por las recientes lluvias, en el rostro y tono de voz de aquella mujer campesina se percibía preocupación. Ese viernes 26 de junio una señorita que labora como “Servidora de la Nación”, la había citado a las 10 a.m. en el Banco Azteca de San Luís de la Paz, para retirar los 150 mil pesos del apoyo otorgado a su comunidad vía el Programa Federal “La Escuela es Nuestra”. La instrucción que le dieron era retirar el dinero y llevarlo en efectivo a la oficina que tiene en esa ciudad la Secretaría de Bienestar, a cargo de la subdelegada Arisbeth García Monjarás. ¿Estaría haciendo lo correcto?, se preguntaba desconcertada. Luego, con detalles, describió como comenzó toda esa historia:

“Hace como dos meses llegó a nuestra comunidad una señorita y nos dijo que éramos beneficiarios del programa. Se nos hizo raro porque la matrícula es muy baja. Nos hicimos la ilusión de que nos íbamos a equipar muy bien con materiales, útiles, uniformes. Formamos un comité y junto con la Servidora de la Nación hicimos nuestro plan de trabajo”.

“Nunca nos hicieron mención cuánto nos iban a depositar, la señorita nomás dijo que ellos verificaban si alcanzaba el monto. Poco después nos avisaron que teníamos que recoger la tarjeta, luego, que por la contingencia mejor ellos mismos la entregarían. Hace como mes y medio, cuando ya la teníamos, de un día para otro nos mandaron decir que debíamos activarla. Fuimos al banco y hasta ese momento nos dimos cuenta que eran 150 mil pesos lo que nos habían depositado. Ya estaba ese dinero ahí”.

Contratista cobra por anticipado

“Hace como tres semanas nos mandaron decir que no podíamos hacer compras, que ya lo que teníamos planeado eso no, que lo teníamos que cambiar por infraestructura. Y luego, ahorita apenas el miércoles, la Servidora de la Nación nos convocó otra vez, les avisamos a los padres de familia pero ellos dejan al comité solo. Se hizo una pequeñita reunión, nos dijo que si ya teníamos nuestro ingeniero, nuestro arquitecto, el que nos iba a hacer nuestra obra. Le dijimos que no teníamos nada. Entonces, preguntó si íbamos a agarrar el que ellos tienen por parte de Secretaria del Bienestar. Le pregunte quién era y de dónde. Nada más dijo que de San Luis. Entonces nos dijo que si íbamos a agarrar esa opción teníamos que hacer hoy el retiro de los 150 mil pesos y llevarlos a las oficinas, para que de ahí se encargaran ellos directamente”.

“Nosotros prácticamente no vamos a ver ni un peso. Ahorita lo que voy a ver si podemos nos den diez mil para los productos de limpieza que necesitaran los niños al regresar. De todo esto no nos hicieron llegar oficios. Todavía ayer me estuve mensajeando con la encargada, y le decía que necesito algo que me respalde, y también saber quién es el ingeniero y qué obra va a hacer. Le estoy dando el dinero a un ingeniero que no conozco, y lo estoy depositando en unas oficinas que no se si el día de mañana van a estar ahí…”.

Días después, esta mujer campesina relató a esta columna que finalmente decidió llevar el dinero a la oficina que le indicaron, pues al llegar se encontró con que otras escuelas también harían lo mismo.

“Cuando llegamos al banco tenía nervios, yo no quería hacer el retiro. Le hice saber a la Servidora de la Nación que si esto no funciona regresaba el dinero, que no quería recursos si es para problemas. Nos explicó cómo iba a funcionar. Cuando llegamos con el efectivo ya estaba ahí el contratista o arquitecto, se llama Francisco Sánchez Becerra, estaba en la oficina de Arisbeth. Le preguntamos por qué le teníamos que dar toda la cantidad, que si no se podía en partes, nos dijeron que no porque en otros lugares les habían quedado mal. Les habían dado primero la mitad pero los padres de familia hicieron mal uso del dinero y no les dieron la otra. Entonces, ahí como que medio aclaramos nuestras dudas y confiamos en ellos, les dimos el dinero. Él nos firmó de recibido”.

Bajo sospecha…

Quien haya dado las instrucciones a los Servidores de la Nación para actuar de esa manera, así esgriman la pandemia como justificación, en los hechos con esas prácticas le arrancan al Programa “La Escuela es Nuestra” sus propósitos de origen. Esta iniciativa de la SEP, operada a través de la Secretaria del Bienestar, consiste en otorgar a las escuelas apoyo económico para infraestructura: 150 mil pesos si el plantel tiene de 1 a 50 alumnos, de 51 a 150 son 200 mil, y de 151 en adelante medio millón. Entre sus objetivos principales está que el dinero llegue a la gente sin intermediarios y que ellos lo administren a través de un comité. Promoviendo así el uso honesto de los recursos, el uso de materiales y mano de obra del lugar, la solidaridad comunitaria, la democracia participativa y erradicar la corrupción.

Sin embargo, por el relato de la mujer campesina, el modo como se operó en su comunidad sin transparentar el monto desde el comienzo, sin generar un verdadero proceso colectivo, sin sustentar con documentos el cambio de instrucciones, sin fortalecer la autogestión, las economías locales, y en cambio ofreciendo el camino fácil de delegar todo en proveedores externos promovidos por la propia institución, y aparte, induciéndolos a llevar los fajos de billetes a una oficina pública federal para dejarlos en manos del contratista sólo mediando una carta responsiva que no especifica plazos, ni declaraciones de las partes, y sin ninguna garantía de cumplimiento, todo eso contraviene y ensucia los objetivos de ese programa, y proyecta una imagen de absoluta incongruencia por parte de los funcionarios Morenistas.

Y esto no es exclusivo de una sola localidad, ni de un municipio, en el trascurso de la semana la alcaldesa de Victoria, Berenice Montes, externo severos cuestionamientos públicos, pues afirma que de las 31 escuelas de su municipio beneficiadas, en su mayoría no les dejaron opciones y limitaron el espacio de decisión de los padres de familia. Su descripción de los hechos coincide con lo que aquí se ha relatado.

En los obuses que a propósito de este asunto alcaldesas panistas han comenzado a lanzarle a la subdelegada federal, quizá hay genuina preocupación, pero pudiera haber también motivaciones electorales, temor de perder votantes al no controlar ellas esas inversiones, y hasta la defensa de sus propios clanes de contratistas; sin embargo, Arisbeth García tendría que dar la cara a los ciudadanos y explicar si no ha torcido la ley, pues es real que existe confusión y conflicto. Si no lo hace, dejará lugar a la sospecha y a la especulación acerca de la ilegalidad y presumibles actos de corrupción que pudieran existir tras este modo de operar el programa “La Escuela es Nuestra”.

Y es que ha trascendido, que tan sólo entre Victoria y Xichú suman 74 escuelas beneficiadas, por lo que nada más de esos municipios, cuando menos 11 millones de pesos en efectivo habrían transitado en estos días por la oficina de la subdelegada.