Estrictamente personal

Demandan a Primero Mining por defraudación fiscal

Más temprano que tarde el Servicio de Administración Tributaria, que preside Raquel Buenrostro, confirmó la información que aquí le adelantamos el jueves, sobre la querella contra Primero Mining.

Se trata de la subsidiaria de First Majestic, la minera canadiense que preside Keith Neumeyer, por no haber pagado 426 millones 308 mil 706 pesos de Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

La instancia ya dio vista a la Procuraduría General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero, que presentó la denuncia, tras la querella que inició la Procuraduría Fiscal, de Carlos Romero Aranda.

La autoridad determinó créditos fiscales por diversos años, al considerar que Primero Empresa Minera (PEM) incumplió obligaciones fiscales por operaciones de venta de plata entre partes relacionadas.

Se acusa la utilización de precios y montos de contraprestaciones que no se hubieran empleado con o entre partes independientes en operaciones comparables, e incluso por debajo de precios de mercado.

Por el año de 2010, refiere el SAT, se determinaron además ingresos omitidos derivados de la adquisición de la mina San Dimas, ya que asegura que su compra fue por debajo de su precio real.

Las resoluciones determinantes de créditos fiscales son objeto de litigio en juicios entablados por la empresa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mismos que se encuentran pendientes de resolver.

Conforme a lo anterior, serán los tribunales de la Federación quienes resolverán sobre la legalidad de las resoluciones emitidas por el SAT que determinan los créditos fiscales.

En mayo la Procuraduría Fiscal presentó querella contra PEM, al advertirse que en el ejercicio fiscal de 2015 dicha empresa habría declarado ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.

El no pago de esos 426 millones 308 mil 706 pesos acreditaría el delito de defraudación fiscal equiparada previsto en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo con las autoridades.

La querella se presentó en apego a la legislación federal aplicable y como obligación de la Procuraduría Fiscal de hacer del conocimiento del Ministerio Público conductas que afecten el interés fiscal federal.

First Majestic Silver Corporation presentó el 13 de mayo un Aviso de Intención de someter una Reclamación de Arbitraje en contra del gobierno de México en téminos del TLCAN, acusando violaciones al acuerdo que equivalen a una expropiación.

En ese contexto, el gobierno de la 4T ya se alista para proceder a la defensa de sus intereses, considerando que no se actualizaría el supuesto de expropiación que manifiesta la empresa.

ATENTOS PORQUE YA salió un laudo arbitral que involucra a otra empresa productiva del Estado, en este caso Pemex, que dirige Octavio Romero. De éste también le adelantamos algo hace unas tres semanas cuando informamos del arbitraje que perdió la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Manuel Bartlett. Le podemos informar que tampoco fue muy favorable que digamos para el Estado mexicano. Es un diferendo entre Pemex Exploración y Producción y la firma noruega-británica Subsea7, que encabeza John Evans, por la construcción de una red de 60 kilómetros de oleoductos. El arbitraje se inició bajo la gestión de Emilio Lozoya Austin y el reclamo es superior a los 300 millones de dólares. De hecho, el conflicto lo hizo grande el ahora testigo protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

EL QUE LA semana pasada sorprendió a los gobernadores priistas fue Alejandro Moreno, pues mientras todos intentaban desvincularse y blindarse a causa del tsunami Emilio Lozoya, el presidente del PRI nacional les presentó como una supuesta estratega que les ayudará a librar la crisis a Andrea de Anda, la consultora que aconsejó a los integrantes de la Comisión de Energía del Senado cuando se aprobó precisamente la Reforma Energética que ahora se investiga. Por si fuera poco, de Anda fue la consultora digital también de Ricardo Anaya en la campaña presidencial donde compitió en contra de Andrés Manuel López Obrador y hoy asesora a los gobernadores panistas Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca.

Y YA QUE nos referimos a la FGR, la orden de aprehensión que le giró el jueves al abogado Ángel Junquera, a quien acusa junto con los dirigentes de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez y Víctor Garcés, de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dejó vulnerables a las familias de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani. No hace mucho Junquera tomó el liderazgo de todos los asuntos legales de ambos. Para no ir tan lejos, el viernes, después de la actuación de los sabuesos de Alejandro Gertz Manero, llegaron al aeropuerto de Toluca representantes del Bank of America a embargar un Gulftream 550 de los Alemán, que ya registra varios pagos atrasados.

A UN MES de que se le revocó la concesión a Banco Famsa, se han dado pasos que permiten visualizar un escenario más claro. Ya se determinó el porcentaje de ahorradores que están dentro del umbral del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que encabeza Gabriel Ángel Limón. Se trata de 99.5% del total de clientes. Hay un remanente de 2 mil 500 que no alcanzan la protección y que seguramente iniciarán demandas. Famsa también acaba de nombrar a Luis Gerardo Villarreal como nuevo director general del grupo, en sustitución de Humberto Garza Villarreal, en señal de voluntad de avanzar hacia un gobierno corporativo y más transparente.

TAL CUAL LE adelanté, el viernes Aleática confirmó el acuerdo con el gobierno del Estado de México, que comanda Alfredo del Mazo, para modificar tarifas de peaje en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM). El nuevo esquema que regirá a Conmex (Concesionaria Mexiquense), que preside Antonio Franck, implica no elevar en términos reales las tarifas de vehículos ligeros para apoyar la economía familiar de los usuarios, e incrementar las tarifas de los vehículos pesados. Aleática, que a partir de hoy asume Rubén López, ex director de Grupo Aeroportuario Centro-Norte, publicará en breve las nuevas tarifas. El CEM fue adjudicado a la extinta OHL en 2003 cuando el gobernador era Enrique Peña Nieto.

EL VIERNES PASADO Fibra Educa, que dirige Raúl Martínez, reportó a la Bolsa Mexicana de Valores. El primer fideicomiso especializado en bienes raíces orientado a invertir en inmuebles del sector educativo registró un aumento de 50.97% en el segundo trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2019. Su ingreso neto operativo en ese lapso alcanzó los 645 millones de pesos. Los ingresos por arrendamiento concluyeron también con un repunte de doble dígito, esto es 40%, para situarse en 729.6 millones de pesos, en medio de la crisis por el Covid-19.