Estrella vegana en YouTube desata críticas al ser captada comiendo pescado

Ciudad de México.- La famosa youtuber Yovana Mendoza o Rawvana, que se hizo ampliamente conocida como crudivegana, se ha convertido en el blanco de críticas tras salir a la luz un video en el que aparece comiendo pescado.

La explicación de Rawvana, quien dijo que había vuelto a consumir proteína animal por problemas de salud, provocó aún mayores críticas y acusaciones de cobrar dinero promoviendo una dieta perjudicial.

Nos enviaron este video, donde se observa a RAWVANA nerviosa, al parecer pidió un platillo con PESCADO 😱 , todo ocurrió en el canal de Pautips , donde la YouTuber se vio obligada a quitar la parte del video en la que estaban apunto de comer.¿Alguien tiene más información al respecto?LA YOUTUBER QUE PROMUEVE LA ALIMENTACIÓN A BASE DE PLANTAS AÚN NO DICE NADA AL RESPECTO 📡 Publicado por VEGAN Mérida Yucatán en Miércoles, 13 de marzo de 2019

Rawvana —cuyo seudónimo es una combinación de la palabra inglesa ‘raw’ (crudo, en español) y ‘vana’, que es la terminación de su nombre— ganó popularidad en las redes sociales por promover un estilo de vida crudivegano, que excluye cualquier producto animal y consiste en alimentarse sólo de verduras en estado natural.

Según la joven, esta estricta dieta no solamente permite mantener el peso y conservar sano el organismo, sino que también es fundamental para respetar los derechos de los animales.

Ahora la suerte de esta estrella se ha volteado y son sus propios seguidores quienes la han puesto en el centro de la polémica, tras difundirse las imágenes en las que se le ve consumiendo un plato con carne de pescado. La reveladora grabación, por si fuese poco, fue accidentalmente publicada por su ‘colega’ y amiga Paula Galindo, conocida bajo el apodo PauTips, y fue tomada en un restaurante durante un viaje de ambas a Bali.

Aunque al darse cuenta de eso, Galindo retiró de inmediato el video, ya se había viralizado y llenó Internet con comentarios de los decepcionados internautas.

Ante la indignación de sus seguidores y las acusaciones de ser “falsa vegana”, Rawvana se vio obligada a revelar que secretamente incorporó huevos y pescado a su dieta debido a problemas de salud que enfrentó por primera vez en 2016.

Según lo explicó la youtuber en un video, tuvo que volver a comer proteína animal por recomendación de los médicos, que le habían detectado anemia, desórdenes hormonales y bajos niveles de hierro y otros minerales y vitaminas.

Frente a esto, una nueva oleada de críticas no se hizo esperar y múltiples comentarios cuestionaron que entonces haya estado promoviendo un estilo de vida que perjudica su salud, resaltando además que no lo habría revelado de no ser por la grabación que difundió Galindo.

La propia Galindo asegura que no tuvo intención de delatar a su amiga y que ni siquiera había revisado la grabación antes de ponerla en línea. En una serie de tuits que compartió en su página oficial, la blogger dijo que lamentaba lo sucedido y apoyaba a Mendoza “en todas las decisiones que ella tome por su salud”.

