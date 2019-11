Estrella su vehículo y explota, dentro quedaron dos de sus hijas  y una murió

Según testigos el conductor se trataba de una mujer que circulaba a exceso de velocidad y completamente desnuda

Los Ángeles.- Una mujer desnuda estaba al volante de un automóvil a alta velocidad que se estrelló y estalló en llamas al norte de Los Ángeles, matando a su hija de seis años e hiriendo a la hermana de dos años de la niña.

La Patrulla de Carreteras de California dice que la mujer conducía a gran velocidad en su Subaru 2019 cuando vio una luz roja, se convirtió en tráfico que se aproximaba en The Old Road y se estrelló contra un poste de electricidad a las 9.45 de la mañana del lunes en Stevenson Ranch, un área no incorporada cerca de Santa Clarita.

El automóvil fuera de control se precipitó a través de la intersección de Pico Canyon Road, se estrelló contra un árbol y una caja eléctrica, y se incendió.

Los buenos samaritanos que presenciaron el ardiente accidente de un solo vehículo ayudaron a rescatar al conductor y a sus hijas del auto en llamas.

Bryan Timmerman le dijo a KTLA que primero sacó a la madre de los restos.

“Estaba completamente desnuda”, dijo Timmerman.”’Y no había ropa en ningún lado”.

La mujer, identificada por la policía como residente de Bakersfield de 31 años, fue vista corriendo desnuda de la escena después de ser extraída del automóvil.

La mujer fue detenida más tarde, luego de lo cual ella y su hija de dos años fueron hospitalizadas en condición estable. Se espera que sobrevivan.

La hija de seis años fue encontrada en malas condiciones en el asiento trasero junto a su hermana.

Según los testigos, las niñas estaban atadas a sus asientos de automóvil de la manera incorrecta, lo que dificultaba su liberación.

La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Henry Mayo, donde más tarde murió de sus heridas.

Los investigadores están tratando de determinar si el alcohol jugó un papel en el choque. No está claro en este momento por qué el conductor estaba desnudo.

