Estranguló a su hijo hasta la muerte al verlo jugar con su celular en la madrugada

Redacción

Estados Unidos.- Una mujer fue despedida de su trabajo después de gritar insultos raciales a los manifestantes de Black Lives Matter durante una manifestación en Tennessee.

Sonya Holt ya no es empleada de la Clínica de Visión Familiar Keith en Johnson City, confirmaron sus ex jefes.

Holt fue despojada de su trabajo después de que las imágenes de video se volvieron virales durante el fin de semana, lo que la muestra cantando repetidamente: “Las vidas blancas importan, las vidas blancas son mejores”.

Los manifestantes de la Nueva Iniciativa Pantera, un grupo de Black Lives Matter, se habían reunido en Covered Bright Park en Elizabethton para protestar contra la desigualdad racial y la brutalidad policial durante el fin de semana.

Pero los contra-manifestantes, incluido Holt, acudieron a la escena para burlarse de los manifestantes cuando entraban al parque.

También se alega que Holt hizo una serie de insultos homofóbicos y les dijo a los manifestantes que ‘arderían en el infierno’.

La adolescente y activista Sierra Gilmer, quien filmó las imágenes, dijo que no estaba sorprendida por el comportamiento de Holt.

“Lo más importante que hay que sacar de esto es darse cuenta de que el racismo está en su comunidad por mucho que piensen que podría no serlo”, dijo a News WCYB5.

“Hay muchas personas que se acercaron a mí para decirme que no se daban cuenta de que esto estaba sucediendo en Elizabethton y que no se daban cuenta de que había gente así”.

A pesar de las burlas, los manifestantes trataron de entablar un diálogo con los contra-manifestantes durante todo el mitin, que duró alrededor de tres horas.

Elizabethtown, Tennessee:

This woman is out of a job after telling Black Lives Matter protester ‘white lives are better’ during racist tirade caught on video…pic.twitter.com/6iN9v9RIce

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 7, 2020