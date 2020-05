Estragos del virus en la economía se agravan

Redacción

China. – Al noreste de esta nación, en la provincia de Shaanxi, un acontecimiento horrible causó indignación entre las personas: un hombre enterró viva a su abuela paralítica, de 79 años.

Quien avisó sobre la situación fue la nuera de la mujer de la tercera edad quien comentó que se encontraba desaparecida.

La mujer paralítica está estable y ahora recibe un tratamiento en un hospital, aunque el nieto, de 58 años, ha sido detenido y enfrenta cargos por intento de homicidio; pues comentó que su fin era matarla enterrándola viva.

A man in China’s Shaanxi province has been detained for allegedly burying his 79-year-old paralysed mother alive.

Police rescued the woman after she had been left buried in the graveyard without food or water for three days.

Read more on this story: https://t.co/pjhodZVnV6 pic.twitter.com/3nO5YRr0ES

