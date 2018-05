Estoy orgullosa, quiero inspirar a otras niñas: Lupita Valero

La joven ha trabajado como mesera para pagar su carrera en diseño textil y decidió entrar a la competencia de Mexicana Universal

El Universal

CDMX.- La modelo Lupita Valero se viralizó en Internet al confesar que ha sido víctima de discriminación por venir de una de las comunidades más pobres —y más afectadas por la violencia— en México: Iguala de la Independencia, en Guerrero.

La joven ha trabajado como mesera para pagar su carrera en diseño textil y decidió entrar a la competencia de Mexicana Universal.

“A mí todavía me marginan, de india, de huarachuda no me bajan y muchas cosas pero yo estoy orgullosa de donde soy, no me da pena y quiero inspirar a otras niñas” dijo Lupita.

“Vengo de un municipio donde hay pocas oportunidades para los jóvenes, muchos tuvimos que salir de casa para buscar más y en pleno siglo XXI hay gente que te denigra por el color de piel, por el trabajo; yo he vivido discriminación, no puedo decir que laboral porque la gente en mi trabajo me apoya y me quiere, pero la sociedad te denigra por tener un oficio como el mío”.

Uno de sus objetivos de estar dentro de esta competencia, dijo, es justo eso. “Quiero inspirar a los jóvenes de Guerrero a que cumplan sus sueños, que sean emprendedores y que sean proactivos porque eso necesita guerrero, gente proactiva.

“Mi familia está feliz por la gran oportunidad que se me dio y yo estoy agradecida porque estoy representando a mi estado y por primera vez mi ciudad se une por una causa positiva”, dijo.

RC