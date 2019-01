Estoy ‘atado de manos’ ante la reventa: López Santillana

El presidente municipal de León comentó que la reventa de combustible no está contemplada por la ley para empezar un proceso penal; aseguró que sostendrá una nueva reunión con los propietarios de las estaciones

Gamaliel Reyes

León.- Aunque reconoció que sí han detectado reventa de combustible en bidones, Héctor López Santillana, presidente municipal, reconoció que tales cantidades no son contempladas por la ley para iniciar un proceso penal.

Esto lo dijo al ser cuestionado sobre algunas gasolineras que siguen vendiendo más de lo contemplado en los acuerdos realizados, por lo que adelantó que sostendrá una nueva reunión con los propietarios de las estaciones.

“Estaremos buscando una reunión con los gasolineros porque creemos que el gobierno estatal y municipal hemos cumplido con los compromisos”.

En ese sentido, Héctor López Santillana recordó que el acuerdo pactado hace unos días consiste en limitar la venta a 5 litros en bidones, para aquellas personas cuyo auto quedó detenido por falta del combustible.

“Pero desafortunadamente se está prestando para que algunas personas hagan su agosto y eso es algo que tendremos que seguir combatiendo”, comentó.

Al respecto, el alcalde dijo que ya han encontrado casos de reventa, sin embargo, la ley establece castigos penales únicamente para quienes sean sorprendidos comercializando o almacenando cantidades superiores de gasolina.

Por su parte, aunque negó que sea un tema de flexibilidad, María del Carmen Mejía Alba directora de Gestión Ambiental dijo que habrá tolerancia en los operativos de verificación en tanto no se resuelva el problema de abastecimiento.

“Yo no le llamaría flexibilizar pero si ahorita no hay gasolina, no podemos obligar al ciudadano a que la gaste en una fila para verificar”.

*EZM